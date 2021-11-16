В МВД рассказали, как встать на учет по месту пребывания через госуслуги

МВД России и Минцифры разработали разработали новый сервис, который позволяет гражданам России регистрироваться по месту пребывания онлайн.

В пресс-центре МВД России сообщили, что этот сервис доступен на портале госуслуг. С 1 июля с помощью этого цифрового сервиса в онлайн-режиме зарегистрировались по месту пребывания более 28 тысяч россиян.

Эксперты МВД считают, что ежегодно по месту пребывания регистрируются более трех миллионов человек. Раньше на оказание этой услуги в бумажном виде сотрудники ведомства тратили более 500 тысяч часов в год.

Теперь же заполнение онлайн-формы и направление заявления в нужное подразделение по вопросам миграции займет не более пяти минут. Все, что надо иметь заявителям, - подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А согласие собственника жилья можно получить в электронном виде.

В МВД обозначили и срок принятия решения об оказании этой услуги - не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в форме электронного документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет на госуслугах. При необходимости его можно распечатать.

МВД России опубликовало разъясняющий ролик, где показаны порядок и динамика получения госуслуги на примере распространенной жизненной ситуации, когда семейной паре необходимо зарегистрироваться в арендованной квартире.