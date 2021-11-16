В Португалии начальникам запретили после работы общаться с подчиненными о работе

Португалия приняла новые законы о труде, которые включают запрет начальникам связываться с сотрудниками в нерабочее время. Закон, отмечают эксперты, был инициирован после значительного увеличения в Португалии числа людей, работающих на дому в условиях пандемии коронавируса.

В новом законе о труде, представленном в парламент страны, поясняется, что работники должны иметь право, как минимум, на 11 часов отдыха, во время которого их нельзя тревожить, за исключением чрезвычайных ситуаций. Правила также требуют, чтобы работодатели оплачивали расходы своих сотрудников во время удаленной работы на дому, такие как интернет и электричество. По словам Аны Мендес Годиньо, министра труда, солидарности и социального обеспечения Португалии, пандемия показала, что удаленная работа "изменила правила игры, дав рабочим возможность решать, где и на кого они хотят трудиться".

Работодатели, которые не соблюдают новые правила, могут быть оштрафованы, но, как сообщает CNBC, законы не распространяются на компании, в которых работает менее 10 сотрудников. Однако не все предложенные правила были одобрены законодателями. В частности, парламент Португалии не принял предложение предоставить работникам право выключать свои гаджеты в конце рабочего дня.

При этом ранее большинство законодателей в Европейском парламенте проголосовало за принятие закона о "праве на отключение", который будет применяться во всем блоке. Этот закон уже был принят в той или иной форме в некоторых европейских странах, включая Францию ​​и Испанию, и вынесен на рассмотрение в британский парламент.