В России продлено действие правил профилактики COVID-19

Новости

США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 20:16
В Москве прокуратура начала проверку после обрушения ТЦ 20:11
"Автодор" получит интеллектуальные системы для беспилотников по льготному лизингу 20:00
Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов 19:50
Цукерберга вызывают в суд в Житомирской области, чтобы взыскать 4 цента 19:43
Сенатор оценил идею "амнистии" для покупателей QR-кодов 19:40
В Москве обрушилась стена строящегося ТЦ 19:38
РФПИ: Более 100 миллионов человек привились "Спутником V" за рубежом 19:30
Три района Коми объявят опасными из-за падения ступеней ракеты "Союз-2" 19:15
В Минтруде пояснили, каким будет пособие по безработице в 2022 году 19:10
Москва расширила географию экспорта фармацевтических и медицинских товаров 19:03
Трейлеры: Netflix покажет фильм о Такэси Китано "Парень из Асакусы" 18:59
Семь польских полицейских ранены в ходе столкновения с мигрантами 18:50
Собянин: За пределами Третьего транспортного кольца будет создано еще 2,2 тысячи рабочих мест 18:50
Краснодарский край планирует привлечь в 2022 году около 16 млн туристов 18:27
Беларусь может разместить всех мигрантов в логистическом центре 18:25
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке 18:11
Росгвардии предложили охранять детсады и школы 17:29
В Дагестане почтили память погибших 25 лет назад жителей Каспийска 17:16
Минтранс: Проверка QR-кодов в самолетах будет внедрена к февралю 17:05
Сергей Шойгу проверил, как в Воронежской области строят жилье для военных 17:04
Минск привлечет международные организации к расследованию инцидента на границе 16:58
Врио вице-губернатора Владимирской области подозревается в получении взятки 16:54
Портал госуслуг зарегистрировал рекордное число посещений 16:25
Погранохрана Польши заявила о готовности использовать оружие на границе 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 19:54
Рубрика: Общество

В России продлено действие правил профилактики COVID-19

Текст: Евгения Думанская, Нина Егоршева, Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено на два года. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В более ранних документах профилактические меры были ограничены 1 января 2022 года. Согласно новому постановлению дата изменена на 1 января 2024 года.

В документе также говорится, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации, в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, не получившие вакцину, должны провести в изоляции 14 дней. Правда, речь идет о тех случаях, когда у контактировавших отсутствуют симптомы болезни.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Главврач московской больницы назвал вакцинацию защитой от смерти

Кроме того, в постановлении главы Роспотребнадзора говорится, что проводить исследование на COVID-19 у людей, контактировавших с зараженными, следует не менее чем через неделю после контакта. "Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19", - отмечается в постановлении.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца было отмечено недельное снижение заболеваемости коронавирусом - на 2% в целом по стране. При этом в 33 регионах сохраняется незначительный рост. В фазе роста, превышающего общероссийские показатели, находится один субъект - Амурская область.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил рост темпов вакцинации в России - за неделю прививку получили более 3,2 млн россиян. В наиболее критической группе - лиц старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения (прирост составил 14%).

Ранее Роспотребнадзор смягчил COVID-ограничения для массовых мероприятий. Начиная с 15 ноября разрешается заполнять закрытые помещения на 70% при условии наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации или перенесенное заболевание.

В России выросли темпы вакцинации: всего за неделю прививку от коронавируса получили больше трех миллионов человек

С 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Новая форма сертификатов была утверждена Минздравом, приказ вступил в силу 8 ноября. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявления в электронном виде.

В обновленных документах указываются персональные данные, включая номер СНИЛС и медицинского полиса, информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а на первой странице размещен QR-код.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов. Согласно поправкам, в случае их принятия, с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также поездки в транспорте, будут возможны только при предъявлении QR-кода.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые с октября превысила 1100 долларов
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Косачев: Затягивание сертификации оператора "Северного потока-2" не в интересах ЕС
Лавров: Польша нарушает международное право в ситуации с мигрантами
Вакцинированные могут не самоизолироваться после контакта с больным COVID
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать