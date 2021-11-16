В России продлено действие правил профилактики COVID-19

Действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлено на два года. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В более ранних документах профилактические меры были ограничены 1 января 2022 года. Согласно новому постановлению дата изменена на 1 января 2024 года.

В документе также говорится, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации, в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, не получившие вакцину, должны провести в изоляции 14 дней. Правда, речь идет о тех случаях, когда у контактировавших отсутствуют симптомы болезни.

Кроме того, в постановлении главы Роспотребнадзора говорится, что проводить исследование на COVID-19 у людей, контактировавших с зараженными, следует не менее чем через неделю после контакта. "Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19", - отмечается в постановлении.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца было отмечено недельное снижение заболеваемости коронавирусом - на 2% в целом по стране. При этом в 33 регионах сохраняется незначительный рост. В фазе роста, превышающего общероссийские показатели, находится один субъект - Амурская область.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил рост темпов вакцинации в России - за неделю прививку получили более 3,2 млн россиян. В наиболее критической группе - лиц старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения (прирост составил 14%).

Ранее Роспотребнадзор смягчил COVID-ограничения для массовых мероприятий. Начиная с 15 ноября разрешается заполнять закрытые помещения на 70% при условии наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации или перенесенное заболевание.

В России выросли темпы вакцинации: всего за неделю прививку от коронавируса получили больше трех миллионов человек

С 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Новая форма сертификатов была утверждена Минздравом, приказ вступил в силу 8 ноября. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявления в электронном виде.

В обновленных документах указываются персональные данные, включая номер СНИЛС и медицинского полиса, информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а на первой странице размещен QR-код.

Ранее в Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов. Согласно поправкам, в случае их принятия, с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также поездки в транспорте, будут возможны только при предъявлении QR-кода.