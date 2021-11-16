В России продлено действие правил профилактики COVID-19

В документе также говорится, что россияне, прошедшие полный курс вакцинации, в течение полугода могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, не получившие вакцину, должны провести в изоляции 14 дней. Правда, речь идет о тех случаях, когда у контактировавших отсутствуют симптомы болезни.
Кроме того, в постановлении главы Роспотребнадзора говорится, что проводить исследование на COVID-19 у людей, контактировавших с зараженными, следует не менее чем через неделю после контакта. "Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19", - отмечается в постановлении.
В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца было отмечено недельное снижение заболеваемости коронавирусом - на 2% в целом по стране. При этом в 33 регионах сохраняется незначительный рост. В фазе роста, превышающего общероссийские показатели, находится один субъект - Амурская область.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко отметил рост темпов вакцинации в России - за неделю прививку получили более 3,2 млн россиян. В наиболее критической группе - лиц старше 60 лет - темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения (прирост составил 14%).
Ранее Роспотребнадзор смягчил COVID-ограничения для массовых мероприятий. Начиная с 15 ноября разрешается заполнять закрытые помещения на 70% при условии наличия у посетителей QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации или перенесенное заболевание.
С 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции и противопоказаниях к прививке. Новая форма сертификатов была утверждена Минздравом, приказ вступил в силу 8 ноября. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Это актуально для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не может распечатать полученный через сервис сертификат или скачать его для предъявления в электронном виде.
В обновленных документах указываются персональные данные, включая номер СНИЛС и медицинского полиса, информация о прививке (болезни или противопоказаниях), а на первой странице размещен QR-код.
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты об использовании QR-кодов. Согласно поправкам, в случае их принятия, с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также поездки в транспорте, будут возможны только при предъявлении QR-кода.