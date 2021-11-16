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16.11.2021 16:38
Рубрика: Происшествия

Верховный суд запретил изымать лизинговое имущество за небольшие долги

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России защитил бизнесменов, приобретающих технику в лизинг. В специальном обзоре судебной практики высокая инстанция объяснила, что подобную технику нельзя изымать за небольшие долги.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Для предпринимательского сообщества это крайне важный вопрос. Как объяснил заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов, сегодня лизинг активно используется в бизнесе.

Фото: GettyImages
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"В чем же заключается суть договора лизинга? На самом деле все просто, - объясняет он. - По договору лизинга одна сторона (лизингополучатель) просит у другой стороны (лизингодатель) приобрести какое-либо имущество и передать ей это имущество для временного пользования за плату, которая, как правило, разбивается на части".

Иными словами, предпринимателю не нужно за свой счет приобретать нужное ему имущество, например, дорогостоящую строительную технику. Эту покупку совершит лизингодатель и передаст технику нуждающемуся в ней бизнесмену. "Лизинг по своей правовой природе является разновидностью сделок с арендой и именуется финансовой арендой, - говорит адвокат. - Такой вид аренды в абсолютном большинстве случаев используется в бизнес-среде".

В некоторых случаях техника в конечном счете переходит к тому, кто ее арендовал - после выплаты всех предусмотренных лизинговых платежей. В других ситуациях аренда остается арендой по окончании договора техника возвращается первоначальному владельцу.

"В обзоре Верховного суда на примере конкретных споров даны разъяснения по вопросам, часто возникающим в процессе исполнения договоров лизинга и являющимися пока неоднозначными в судебной практике, - подчеркивает адвокат. - Так, например, в обзоре рассмотрен очень важный вопрос возможности изъятия лизингового имущества у лизингополучателя в случаях, когда он допустил небольшие просрочки оплаты лизинговых платежей".

Фото: РИА Новости
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Согласно правовым позициям Верховного суда, зафиксированным в обзоре, нельзя изымать лизинговое имущество, если, во-первых, сумма просрочки менее 5-ти процентов от размера стоимости предмета лизинга. Во-вторых, период просрочки составляет менее чем три месяца. Более того, судам при решении вопроса об изъятии за долги лизингового имущества стоит учитывать, не приведет ли это к наступлению для лизингополучателя значительных имущественных потерь.

"Данный подход крайне важен в условиях нестабильной экономической ситуации, когда у любого бизнеса возможны кратковременные финансовые проблемы. Ранее в судебной практике действительно возникали случаи, когда за незначительные долги лизинговое имущество изымалось, что только усугубляло ситуацию и в последующем приводило к банкротству бизнеса", - говорит Никита Филиппов.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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