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16.11.2021 00:00
Рубрика: Власть

Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи Донбассу

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8610)
Президент Владимир Путин принял решение о допуске к госзакупкам наравне с российскими товарами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет не только о смягчении условий доступа к госзакупкам, но и о снятии ограничений на экспорт и импорт.

Решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", говорится в документе.

Фото: Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В течение месяца правительство должно обеспечить признание в России выданных в упомянутых районах Украины сертификатов о происхождении товаров. А также предоставить допуск на равных условиях с отечественными товарами для государственных и муниципальных закупок. Мера будет действовать, пока ситуация не будет политически урегулирована на основании Минских соглашений. При этом количественные ограничения экспорта и импорта к товарам, перемещаемым через российскую границу на эти территории или из них, применяться не будут. Список исключений определит кабмин в течение месяца. Правительство также должно указать пункты пропуска через границу для перемещения товаров.

"В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное", - заявил журналистам вчера утром, еще до опубликования указа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "С обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса есть сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое", - подчеркнул он.

"Это оказание экономической помощи территориям, где проживает большое количество российских граждан и которые находятся в глухой блокаде со стороны киевских властей", - заявил "Интерфаксу" первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "ДНР и ЛНР находятся в глухой украинской блокаде. Что теперь, надо, чтобы они вымерли, что ли? Надо им помогать, если есть такая возможность", - сказал сенатор. "Это нормальное, выстраданное решение, его ждут граждане ДНР и ЛНР, среди которых полмиллиона россиян", - добавил он. В Донбассе производится много сельхозпродукции и добывается уголь, заметил Джабаров. Он считает, что допуск товаров из ДНР и ЛНР к госзакупкам не навредит отечественным производителям - это нормальная конкуренция.

Это нормальное, выстраданное решение, его ждут граждане ДНР и ЛНР, среди которых полмиллиона россиян

"Это прежде всего гуманитарная мера, поскольку Украина хоть и говорит активно, что это ее территория, но бросила не только территорию, но и людей, которые работают на этих заводах, производят продукцию", - сказал ТАСС глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. "Россия подставляет плечо. Это гуманитарная мера, которая позволяет людям выживать, не больше и не меньше", - пояснил он.

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"Пока "сограждане" обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу", - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в Twitter. "Своим указом Владимир Владимирович Путин сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик - Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров... Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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