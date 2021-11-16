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16.11.2021 14:01
Рубрика: Власть

Власти намерены разобраться с проблемой строительства жилья для сирот

Текст: Татьяна Замахина

Пока что не искоренены нарушения жилищных прав детей-сирот, и в Генпрокуратуре настаивают на принятии мер. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов, выступая в Госдуме. Депутаты намерены подключиться к решению вопроса.

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"Основных проблем здесь две - недостаток финансирования и фактическое отсутствие жилья, в том числе по причине неразвитой в ряде регионов строительной отрасли", - объяснил генпрокурор.

Он выразил уверенность, что Минстрою необходимо проанализировать возможности для возведения социального жилья. "И принять дополнительные меры по созданию условий жилищного строительства", - уточнил Краснов.

Глава ведомства, кроме того, призвал депутатов его в первоочередном порядке рассмотреть законопроект о предоставлении детям-сиротам сертификатов на получение жилья. Документ, который инициировала прокуратура, сейчас проходит последние стадии согласования в правительстве и вскоре будет внесен.

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил парламентариям заняться решением вопроса обеспечения детей-сирот жильем совместно с ведомством. Для этого в Госдуме будет создана рабочая группа. Возглавить ее он предложил своему заместителю Анне Кузнецовой. "Вместе с Генеральной прокуратурой выйдем либо на законодательное решение, или в рамках ответственности правительства послушаем предложения исполнительной власти, как они видят решение этой проблемы", - пояснил спикер.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура

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