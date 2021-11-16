Володин призвал не политизировать введение QR-кодов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал коллег отложить политические интересы и думать о здоровье граждан, обсуждая вопрос возможного введения QR-кодов в транспорте и общественных местах.

Спикер парламента напомнил, что Совет Думы принял решение направить на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации инициативы правительства о QR-кодах. Этот шаг был продиктован необходимостью более широкого обсуждения документов.

Володин призвал коллег не забегать вперед и ответственно подойти к вопросу. Так, как это произошло, когда правительство предлагало включить коронавирусную инфекцию в национальный план прививок. "Мы изучили вопрос, обсудили всесторонне, высказали свои предложения и законопроект отправили на доработку. Поэтому давайте на этом политику не делать", - призвал председатель Госдумы.

В непростых условиях как раз нужен ответственный подход, подчеркнул Володин. "Мы должны думать о людях, а не о политике, - заявил он. - Мы должны свой политический интерес отложить на второй план, а думать о здоровье граждан и о стране. Политика здесь неуместна".