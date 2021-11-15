Володин: Регионы и эксперты обсудят поправки о введении QR-кодов

Совет Госдумы рассмотрел правительственные законопроекты о введении QR-кодов. Принято решение о рассылке законопроектов для сбора замечаний и предложений, сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания председатель палаты Вячеслав Володин.

Напомним, что первым законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Второй - регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Как заявил Володин, принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации.

"У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения", - подчеркнул спикер.

Ранее глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил журналистам, что депутаты фракции пока не приняли решение по проектам о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Он уточнил, что рассылка законопроектов длится месяц.

Напомним, что ограничения, согласно поправкам, будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине заявляли, что меры не затронут посещение аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Поправки также регулируют порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, речь идет о междугородных и международных перевозках.