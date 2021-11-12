Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон ""Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"

Статья 1

Статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2013, № 23, ст. 2882; 2014, № 16, ст. 1836; 2017, № 31, ст. 4777) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Продажа билета и посадка на борт воздушного судна осуществляются при предъявлении пассажиром, достигшим возраста восемнадцати лет, документации, предусмотренной статьей 311 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее -документация).

В случае непредъявления документации перевозчик обязан отказать пассажиру в заключении договора воздушной перевозки пассажира или в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира.

Требования, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, распространяются на пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки пассажира начиная с даты, определенной решением Правительства Российской Федерации.

До даты, определенной решением Правительства Российской Федерации, воздушная перевозка пассажира, заключившего договор воздушной перевозки, при отсутствии у него документации, может осуществляться при предъявлении документа, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документа, удостоверяющего личность. Срок действия и форма документа, который содержит указанные сведения, устанавливаются главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документ, удостоверяющий личность.

При оформлении билета в соответствии с частью 3 статьи 105 настоящего Кодекса пассажир обязан разместить на официальном сайте перевозчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о документации в порядке и сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

В случае оформления пассажиром билета в соответствии с частью 3 статьи 105 настоящего Кодекса до даты, определенной решением Правительства Российской Федерации, сведения о документации размещаются на официальном сайте перевозчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.

В случае выявления перевозчиком недостоверных сведений или неразмещения пассажиром необходимых сведений, перевозчик обязан в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира в течение сорока восьми часов после покупки билета, но не позднее чем за четыре часа до завершения регистрации на рейс.

При расторжении перевозчиком в одностороннем порядке договора воздушной перевозки пассажира в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, пассажиру направляется уведомление о расторжении договора воздушной перевозки пассажира. Форма такого уведомления устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации. Пассажиру также выдается документ, подтверждающий факт расторжения договора воздушной перевозки пассажира. Форма, порядок и срок выдачи этого документа устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации.

При прекращении по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки пассажира в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, провозная плата возвращается пассажиру в полном объеме в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты прекращения действия такого договора.

Порядок осуществления контроля за соблюдением перевозчиком требований, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 170) дополнить статьей 931 следующего содержания:

"Статья 931. Продажа проездного документа (билета) и посадка в поезд дальнего следования осуществляются при предъявлении гражданином, достигшим возраста 18 лет, документации, предусмотренной статьей 311 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - документация).

В случае непредъявления документации перевозчик обязан отказать пассажиру в заключении договора перевозки пассажира железнодорожным транспортом общего пользования или в одностороннем порядке расторгнуть указанный договор.

Требования, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, распространяются на пассажиров, заключивших договор перевозки пассажира начиная с даты, определенной решением Правительства Российской Федерации).

До даты, определенной решением Правительства Российской Федерации, перевозка пассажира, заключившего договор перевозки пассажира, при отсутствии у него документации, может осуществляться при предъявлении документа, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документа, удостоверяющего личность. Срок действия и форма документа, который содержит указанные сведения, устанавливаются главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документ, удостоверяющий личность.

При расторжении перевозчиком в одностороннем порядке договора перевозки пассажира в случае, предусмотренном настоящей статьей, пассажиру выдается документ, подтверждающий факт расторжения договора перевозки пассажира. Форма, порядок и срок выдачи этого документа устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

При прекращении по инициативе перевозчика действия договора перевозки пассажира в случае, предусмотренном настоящей статьей, плата за проезд пассажира и провоз его багажа возвращается пассажиру в полном объеме в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты прекращения действия указанного договора.

Порядок осуществления контроля за соблюдением перевозчиком требований, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

Требования, предусмотренные пунктом 7 статьи 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и статьей 931 Федерального закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" не распространяются на категории лиц, определенных Правительством Российской Федерации. Порядок продажи проездных документов (билетов) и посадки на борт воздушного судна или в поезд дальнего следования для таких категорий лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 4

1. Граждане Российской Федерации, которые возвращаются на территорию Российской Федерации с территории другого государства, при посадке на борт воздушного судна или в поезд дальнего следования обязаны предъявить документацию, предусмотренную статьей 311 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также документ, удостоверяющий личность.

2. В случае отсутствия документации, предусмотренной статьей 311 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", граждане Российской Федерации, которые возвращаются на территорию Российской Федерации с территории другого государства, обязаны предъявить документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документ, удостоверяющий личность. Срок действия и форма документа, который содержит указанные сведения, устанавливаются главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Статья 5

1. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг по воздушной и железнодорожной перевозкам пассажиров сроки вступления в силу и сроки действия нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено пунктом 7 статьи 107 Воздушного кодекса Российской Федерации, статьей 931 Федерального закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", статьей 3 и частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, определяются указанными нормативными правовыми актами без учета положений частей 1 и 4 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Положения пункта 7 статьи 107 Воздушного кодекса Российской Федерации, статьи 931 Федерального закона от 10 января 2003 года № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", статей 3 и 4 настоящего Федерального закона действуют до 1 июня 2022 года.

Президент Российской Федерации