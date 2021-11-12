Минтранс: Работа с перевозчикам по введению QR-кодов уже началась

Введение QR-кодов на межрегиональных и международных авиарейсах и на железной дороге принято на основе анализа количества привитых пассажиров, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе брифинга в правительстве.

С августа 2020 года по август 2021 года на авиационном транспорте было совершено 90 млн поездок, уникальных пассажиров, то есть тех, совершали поездки было почти 34 млн человек. На железнодорожном транспорте 84 млн поездок совершили 24 млн уникальных пассажиров. То есть всего было перевезено 58 млн уникальных пассажиров, рассказал министр.

"Мы запросили у Минцифры, которые дали возможность посмотреть, сколько из этих 58 млн пассажиров привито. Получилось около 30%, это примерно 18 млн человек. То есть 40 млн россиян, кто путешествует, не привиты. Надо учесть, что есть люди переболевшие. Мы этим занимается. Цифры немного скорректируются, тем не менее цифра очень большая. Поэтому было принято решения ввести ограничения в виде предъявления документации в соответствии с законопроектом, где при покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон на железной дороге будет предъявляться специальная утвержденная законом медицинская документация", - сказал Савельев.

Он пояснил, что время начала действия этих мер будет определено правительством. Но работа с перевозчиками уже началась.

"Мы сейчас начинаем работать с авиакомпаниями и железнодорожными компаниями, в частности с РЖД, начали отрабатывать технологию, как можно быстро не сбивая ритм логистики проверять у пассажиров ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать выход на посадку", - добавил министр.

Правительство внесло 12 ноября в Госдуму законопроекты о введении qr-кодов на транспорте и в общественных местах.