Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 29, ст. 3418; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4590, 4596; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 30, ст. 4079; 2017, № 27, ст. 3938) следующие изменения:

1) дополнить статьей 311 следующего содержания:

"Статья 311. Порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции

1. При введении по решению Президента Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечивают гражданам возможность посещения мест проведения массовых и других мероприятий, организаций культуры, общественного питания, розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) и иных расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов, перечень которых определяется решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), только при предъявлении гражданином документации, выданной по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, подтверждающей проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией (далее также -документация), а также документа, удостоверяющего личность.

В случае отсутствия документации посещение гражданами (за исключением несовершеннолетних) указанных мест проведения мероприятий, организаций и объектов до 1 февраля 2022 года возможно при предъявлении гражданином документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции. Срок действия и форма такого документа устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

2. Документация, указанная в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, содержит двухмерный штриховой код (QR-код). Выдача документации на бумажном носителе осуществляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в том числе по заявлению граждан. Доставка документации на бумажном носителе гражданину, проживающему в сельской местности либо в отдаленных и труднодоступных местностях, осуществляется с привлечением организаций, включенных в перечень, установленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Гражданин также вправе в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обратиться в медицинскую организацию, в которой проводилась профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции в целях получения информации о такой прививке. Полученная при этом гражданином медицинская документация, содержащая информацию о прививке, не может быть использована в целях допуска граждан на мероприятия и объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

3. Военнослужащие и приравненные к ним лица вправе посещать места проведения мероприятий, организации и объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, при предъявлении ими медицинской документации, выданной в порядке и по форме, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, подтверждающей проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению таких прививок либо подтверждающей, что они перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.

В случае отсутствия медицинской документации посещение военнослужащих и приравненных к ним лиц мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, до 1 февраля 2022 года возможно при предъявлении военнослужащими и приравненными к ним лицами документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции. Срок действия и форма такого документа устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

4. Порядок посещения мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гражданами (за исключением военнослужащих и приравненных к ним лиц) при отсутствии у них документации до 1 февраля 2022 года определяется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. После 1 февраля 2022 года посещение мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гражданами и военнослужащими (за исключением несовершеннолетних) осуществляется только при предъявлении документации, указанной в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 3 настоящей статьи.

5. Лицо, непосредственно осуществляющее пропуск граждан в места проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в целях установления принадлежности гражданину предъявляемой им документации, обязано потребовать у гражданина документ, удостоверяющий личность. Гражданин, отказавшийся предъявить документ, удостоверяющий личность, в места проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

6. Документация, подтверждающая проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающая, что гражданин перенес заболевание, этой инфекцией, выданная до дня утверждения документации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, приравнивается к документации, указанной в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

7. Порядок посещения иностранными гражданами, которые привиты не зарегистрированными в Российской Федерации иммунобиологическими лекарственными препаратами, мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в том числе порядок регистрации таких иностранных граждан в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", устанавливается Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

8. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и подведомственные федеральным органам исполнительной власти организации, оказывающие услуги населению, осуществляют допуск граждан в занимаемые такими территориальными органами и организациями помещения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

2) дополнить статьей 331 следующего содержания:

"Статья 331. Порядок уведомления граждан о результатах исследований на наличие новой коронавирусной инфекции

1. Организации независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющие исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, при наличии согласия гражданина обеспечивают в течение рабочей смены, в рамках которой было проведено исследование, передачу сведений о его результатах в организацию, уполномоченную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с указанием номера заказа, основного государственного регистрационного номера и наименования организации, осуществившей такое исследование, основного государственного регистрационного номера и наименования организации, осуществившей забор биологического материала, даты забора биологического материала, даты проведения исследования, результата исследования, серии и номера документа, удостоверяющего личность гражданина, страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, фамилии, имени и отчества (при наличии) гражданина. При отказе гражданина от передачи сведений о результатах такого исследования в организацию, уполномоченную федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, организация, осуществляющая исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, обязана проинформировать данного гражданина о невозможности последующей передачи сведений о результатах такого исследования в личный кабинет гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обеспечивает обмен информацией между организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, и последующую передачу сведений о результатах исследований на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенных методом полимеразной цепной реакции, в личные кабинеты граждан в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, обеспечивает возможность хранения и отображения в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в том числе с применением мобильного приложения, использующего федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", сведений о результатах исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью отображения таких сведений на смартфоне.";

3) в статье 35:

а) слово "Профилактические прививки" заменить словами "1. Профилактические прививки";

б) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:

"2. В случае угрозы возникновения и эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции финансовое обеспечение проведения профилактических прививок против этой инфекции осуществляется за счет средств федерального бюджета.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, вправе установить срок действия двухмерного штрихового кода (QR-кода), предусмотренного пунктом 2 статьи 311 настоящего Федерального закона, отдельно в отношении граждан, привитых против новой коронавирусной инфекции, отдельно в отношении граждан, которые перенесли заболевание, вызванное этой инфекцией.";

4) статью 51 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении предложений, предусмотренных подпунктом 8 пункта 1 настоящей статьи, обязаны в трехдневный срок принять меры, указанные в данных предложениях, или в случае несогласия с ними направить главному государственному санитарному врачу Российской Федерации свою позицию. При получении позиции органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации Главный государственный санитарный врач Российской Федерации принимает соответствующие меры реагирования.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 311, 331 пункта 2 статьи 35 и пункта 4 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" действуют до 1 июня 2022 года.

Президент Российской Федерации-