Когда и где будут вводиться QR-коды и как с ними жить

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, согласно которым на время эпидемии серьезно поменяются правила повседневной жизни: для прохода и нахождения в общественных местах, а также отправляясь в путешествие на поезде или самолете, нужно будет обязательно предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

"РГ" - Неделя" собрала главные вопросы о новом порядке, в том числе и те, ответы на которые должны появиться во время обсуждения изменений в законе.

В чем суть нововведений с QR-кодами?

Когда закон будет принят (а затягивать с ним точно не будут), на всей территории России посещать магазины, рестораны и кафе, учреждения культуры, спортивные центры, а также отправиться в поездку поездом или самолетом смогут только те, кто предъявит QR-код с подтверждением о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Чтобы не было возможностей подделать документ или воспользоваться чужим, QR-код надо будет показывать вместе с паспортом.

Когда вступит в силу новый порядок?

Во многих регионах различные учреждения уже сейчас работают по принципу Covid free, вход в них возможен только с QR-кодом. Повсеместно требовать их начнут в ближайшее время, как только новые законы будут приняты.

При этом до 1 февраля 2022 года объявлен переходный период: наряду с QR-кодом можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. После 1 февраля и до 1 июня 2022 года - только QR-код, который содержит зашифрованную информацию о его владельце: если человек был привит, либо переболел COVID-19, либо имеет медотвод от вакцинации.

Сроки, когда без QR-кода нельзя будет купить билеты и сесть на междугородные или международные авиарейсы и поезда, станет известен позже. Минтранс, минцифры и другие ведомства должны синхронизировать электронные ресурсы по бронированию и продаже билетов с федеральным регистром вакцинированных.

Все ограничения вводятся только на взрослое население и не распространяются на детей и подростков до 18 лет.

А что будет с городским общественным транспортом - метро, автобусами, трамваями?

Автобусные перевозки между городами, а также внутригородской общественный транспорт в законопроектах не упоминается. Видимо, пока там сохранится ныне действующий порядок. Для международных поездок нужно предъявлять свежий (сделанный не ранее 72 часов) ПЦР-тест или QR-код.

Ограничения для внутригородских поездок должны установить региональные власти.

Как и где можно получить QR-код?

Когда человек делает прививку, он получает бумажный сертификат о вакцинации. И также информация о нем передается из центра вакцинации в федеральный регистр по коронавирусу. Туда же поступают сведения о переболевших COVID-19. Данные из регистра поступают на портал госуслуг, и в личном кабинете гражданина формируется электронный сертификат вакцинации - он составляется на двух языках (русском и английском) и содержит QR-код. Если человек не зарегистрирован на госуслугах, он сможет распечатать сертификат в МФЦ.

Сертификат о вакцинации действует год после второй прививки, сертификат о заболевании - полгода после его окончания, а QR-код, полученный при сдаче ПЦР-теста, действителен три дня.

Сертификаты получают все, кто сделал прививку любой зарегистрированной в России вакциной. Тем, кто вакцинировался за рубежом иностранным препаратом (зарегистрированных в России зарубежных вакцин нет), сертификат не выдается.

Что делать, если человек переболел COVID-19, но не обращался в медучреждение, и поэтому его нет в регистре?

Этот вопрос обсуждается. В Чувашии, например, власти объявили, что будут выдавать временный сертификат таким переболевшим, если тестирование подтвердит у них высокий уровень антител к коронавирусу. Но утвержденных показателей, какой уровень можно считать "высоким", нет не только в России, но и в мире.

Как быть иностранцам, которые живут в России?

Для иностранцев будет действовать особый порядок: они и до, и после 1 февраля смогут предъявлять справку о свежем ПЦР-тесте вместо QR-кода при посещении общественных мест и на транспорте.

А зачем все это нужно? Это действительно поможет победить эпидемию?

Вице-премьер России Татьяна Голикова, объявляя о решении, объяснила, что главная цель: подтолкнуть людей к вакцинации, чтобы страна достигла целевого уровня в 80% имеющих иммунную защиту (то есть вакцинированных и переболевших). Только так можно замедлить распространение коронавируса и уменьшить количество тяжелых случаев и смертей. При этом она отметила, что в связи с приходом "дельта"-штамма эпидемиологи разных стран поднимают эту планку до 90% и даже 95%.

Эпидемиологи и вакцинологи также предупреждают: пока среди населения высока доля непривитых, создаются идеальные условия для появления дальнейших мутаций коронавируса, причем он будет эволюционировать в сторону большей агрессивности: увеличения заразности и ухода от иммунной защиты. Об этом, в частности, говорили специалисты на только что завершившейся конференции Futuremed. Привитые, как показал опыт последнего года, также могут выступать в качестве носителей коронавируса, и в их организмах будут выживать новые, более устойчивые штаммы, не поддающиеся вакцинной защите. При заражении непривитых людей этими штаммами велика вероятность более тяжелого течения заболевания.

В других странах применяют подобные меры?

Да, так называемые "зеленые паспорта" (Green pass) одним из первых ввел Израиль. И с сентября в этой стране его получают уже за ревакцинацию. Для остальных много ограничений. Предприятия отправляют работников без Green pass в неоплачиваемые отпуска. QR-коды, подтверждающие проведение прививки, введены во многих провинциях Канады, в ряде штатов США. Страны ЕС также используют Green pass - до недавнего времени в качестве пропуска в общественные места можно было также предъявлять ПЦР-тест, но сейчас все больше стран отменили бесплатное тестирование, и за выполнение теста приходится платить 60-80 евро. При этом вакцинацию все государства обеспечивают за счет своих бюджетов, для населения прививки бесплатны.