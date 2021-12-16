Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий посещения общественных мест по QR-кодам. За принятие проголосовали 329 депутата, против - 87, 1 воздержался. К основному чтению документ решено доработать. В частности, депутаты и кабмин договорились установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане, имеющие медотвод, смогут посещать при наличии ПЦР-теста.

В документе идет речь об ограничениях для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого можно будет предъявить либо QR-кода о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом. Еще один вариант - медицинский отвод от вакцинации.

"Законопроект не вводит каких-либо ограничений, является рамочным и предполагает единые правила работы на всей территории страны, - заявила депутатам вице-премьер Татьяна Голикова. - Речь идет об уже существующем и уже установленном президентом праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную активность граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона".

Нормы, как предполагается, будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом. Инициатива не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Детей от требований освободят.

Напомним, что по первоначальным планам ввести требования по предъявлению электронных сертификатов собирались и для железнодорожного и авиатранспорта. Однако проект решено было отложить и серьезно доработать, так как он, по мнению законодателей, оказался совсем не готов к первому чтению. На этом настаивала фракция "Единая Россия" - решение было основано на мнении регионов и представителей общественности.

Проект о посещении общественных мест тоже будут дорабатывать, ведь замечаний немало - но уже в рамках второго чтения. Для этого профильный думский комитет по безопасности и противодействию коррупции подготовил проект постановления с рекомендациями правительству. Как заявил глава комитета Василий Пискарев, депутаты планируют ко второму чтению предложить, чтобы граждане могли посещать МФЦ с отрицательными ПЦР-тестами и после 1 февраля. Также к основному чтению проработают возможность посещать храмы без QR-кодов. Кроме того, предлагается установить "обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации".

Участница пленарного заседания - вице-премьер Татьяна Голикова - эти предложения поддержала. "В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ, - заявила она, обращаясь к народным избранникам. - Мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение многофункциональных центров при наличии ПЦР-теста".

Неофициально переболевших коронавирусом граждан в новом законе не забудут. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, возможность получения сертификата для посещения общественных мест появится у тех, кто переболел без постановки на учет о перенесенном COVID-19. Им предлагается сдать тест на антитела.

Пока что в кабмине предлагается следующий механизм: если у таких граждан был положительный ПЦР-тест, полученный после 1 января 2021 года, то при наличии антител сертификат им будет выдан на год. А если ПЦР-теста не было, то за обнаруженные антитела им полагается сертификат на полгода. То же касается россиян, привитых иностранными вакцинами за рубежом.

Отвечая на вопросы депутатов, Голикова сообщила, что время действия COVID-сертификатов, выданных по тестам на антитела, может быть скорректировано. По ее словам, влияние на это решение окажет развитие эпидемиологической ситуации. "Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит, мы продлим его действие, - сказала зампред правительства. - И если новые штаммы будут заразнее и злее, чем те, что мы сегодня видим, то тогда мы, конечно, будем принимать другие решения".

Депутаты также задавали вопросы о сохранении персональных данных владельцев сертификатов. "Хочу сказать, что при проверке сертификата на странице проверки отражаются маскированные данные владельца в ограниченном составе данных", - заявила Голикова.

Инициатива о посещении общественных мест по сертификатам была поддержана медицинским сообществом и многими регионами, однако в Госдуме мнения разделились. Категорически отказались от поддержки "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ отказались от его поддержки. Коммунисты еще до начала рассмотрения вопроса устроили в зале заседания акцию протеста, развернув плакаты, в содержании которых взявший слово депутат от "ЕР" Николай Брыкин усмотрел призывы к экстремизму. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на это заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, "получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать". Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента. Он обратился к профильной думской комиссии с поручением "зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью". "А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено", - сказал Володин.

Между тем идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания не поддержала. По ее мнению, нельзя лишить непривитых россиян права на бесплатное лечение от коронавируса. Вице-премьер пояснила, что лечение может быть очень затратным, и сложно определить сумму страхового покрытия, которое обеспечило бы медобслуживаение тем, кто отказывается от прививок.

Отвечая на депутатские вопросы, Голикова также сообщила, что из-за распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон" могут быть скорректированы сроки прохождения ревакцинации гражданами. То есть проходить ее, не дожидаясь шести месяцев. "Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы", -заявила она.