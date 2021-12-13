Голикова: Детей не касается закон о QR-кодах

Закон о QR-кодах для посещения общественных мест не касается детей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

"Мы не требуем от детей исследование на ПЦР, - объяснила она. - Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто им регулируется".

На сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная, подчеркнула вице-премьер.

Напомним, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения по итогам диалога с кабмином, регионами и гражданами. При этом поправки о посещении общественных мест предполагается рассмотреть 16 декабря.

О том, что вакцинация подростков от COVID-19 должна быть возможна только после окончания всех фаз исследований, говорится в проекте резолюции экспертных слушаний фракции "Справедливая Россия - За правду", посвященных мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей. Вместо вакцинации эксперты предложили тестировать детей на антитела и Т-клеточный иммунитет.