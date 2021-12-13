Голикова: Детей не касается закон о QR-кодах

Новости

В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 17:05
Рубрика: Власть

Голикова: Детей не касается закон о QR-кодах

Текст: Татьяна Замахина
Закон о QR-кодах для посещения общественных мест не касается детей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости

"Мы не требуем от детей исследование на ПЦР, - объяснила она. - Более того, у нас даже законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто им регулируется".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Кремле оценили решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте

На сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная, подчеркнула вице-премьер.

Напомним, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте был снят с рассмотрения по итогам диалога с кабмином, регионами и гражданами. При этом поправки о посещении общественных мест предполагается рассмотреть 16 декабря.

О том, что вакцинация подростков от COVID-19 должна быть возможна только после окончания всех фаз исследований, говорится в проекте резолюции экспертных слушаний фракции "Справедливая Россия - За правду", посвященных мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей. Вместо вакцинации эксперты предложили тестировать детей на антитела и Т-клеточный иммунитет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%
Госдума 16 декабря рассмотрит проект о QR-кодах в общественных местах
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России