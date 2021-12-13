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13.12.2021 13:22
Рубрика: Власть

"ЕР" настаивает на доработке проекта о посещении общественных мест по QR-кодам

Текст: Татьяна Замахина
Хотя Госдума снимает с рассмотрения проект о введении QR-кодов на транспорте, второй законопроект - в отношении посещения общественных мест - откладывать депутаты не собираются. В Госдуме не видят оснований для переноса рассмотрения в первом чтении поправок о QR-кодах для общественных мест. Однако парламентское большинство будет настаивать на глубокой доработке изменений ко второму чтению.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Эта тема ранее обсуждалась в ходе заседания фракции "Единая Россия" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. По итогам мероприятия было заявлено, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты в первом чтении, однако от него не откажутся совсем: проект будет дорабатываться.

С поправками о посещении общественных мест депутаты поступят несколько иначе.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев напомнил журналистам слова президента РФ Владимира Путина о том, что важно ориентироваться не на статистические показатели отраслей, а в первую очередь на ощущения людей, что изменилось в жизни населения.

"И тут произошло то, о чем говорили: общество в значительной степени разделилось. Большая часть сейчас очевидно - это те, кто за вакцину, - констатировал он. - Значительная часть общества, которая либо сомневается, либо против, у них есть вопросы.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет

"Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении, - заявил он. - Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами ко второму чтению".

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, в свою очередь, заявил, что имеется достаточно аргументов в пользу принятия проекта закона о QR-кодах для посещения общественных мест. Однако он тоже подчеркнул, что обсуждение после принятия законопроекта в первом чтении не закончится.

"Мы готовы принять проект постановления Госдумы, куда включим все основные проблемы, которые беспокоят общество, людей, - заявил он. - С тем, чтобы уже дальше мы могли его доработать, и самое главное, чтобы сохранить людям жизни".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Минтранс дополнительно проработает законопроект о введении QR-кодов на транспорте

По словам председателя комитета, уже имеющиеся на сегодня предложения аккумулированы в виде таблицы и переданы в правительство. "Пока мы не доработаем законопроект, чтобы исключить двоякое толкование и нарушение прав граждан, мы работу над законопроектом не закончим", - обещал Пискарев.

"Второе чтение состоится согласно регламенту, это законопроект совместного ведения", - сказал также глава комитета.

Согласно регламенту Госдумы, законопроекты совместного ведения направляются в месячную рассылку в регионы. Первое чтение инициативы запланировано на 16 декабря 2021 года.

Планируется, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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