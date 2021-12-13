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Рубрика: Власть

Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости
Фото: Евгений Переверзев/РИА Новости

Решение снять с рассмотрения проект он назвал результатом диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", - подчеркнул спикер.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Он напомнил заявления президента РФ Владимира Путина о том, что опрометчивые решения недопустимы и что необходимо изучить "самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей".

Володин анонсировал, что в понедельник, 13 декабря, на Совете Госдумы депутаты обсудят вопрос снятия поправок с повестки.

Напомним, ранее Володин обещал, что мнения граждан по поводу законопроектов будут учтены.

Между тем ранее сообщалось, что ГД собирается обсудить резонансные проекты на наступающей неделе, а перед этим - провести консультации с кабмином.

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