Володин сообщил, от чего будет зависеть решение по поправкам о QR-кодах

Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны кабмином на вопросы, которые звучат в обществе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства", - отметил Володин.

Он напомнил, что президент всегда подчеркивал необходимость не навязывать, а убеждать. "Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, - пояснил спикер. - Отмечал важность добровольности прививок - любое навязанное решение можно обойти".

Он также перечислил ряд других заявлений главы государства на эту тему. В частности, о том, что законопроект должен быть проработан дополнительно на местах и что необходимо действовать очень аккуратно, не создавая дополнительных проблем для людей. Кроме того, Путин поставил задачу проверить, готова ли транспортная система.

Эти темы, напомнил Володин, будут обсуждаться 13 декабря на заседаниях фракций Госдумы. В них будут участвовать представители правительства, и от ответов на вопросы, которые звучат в обществе, во многом и будет зависеть решение, заверил председатель Госдумы.