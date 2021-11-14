Сертификат о прививке становится таким же важным документом, как паспорт

Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов. Это экстренная мера, которая вводится с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Она будет действовать до 1 июня 2022 года.

Проверять QR-коды будут при бронировании авиабилетов и во время посадки на самолет. Фото: Геннадий Аносов

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

"До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, - говорится в сообщении кабмина. - После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом".

В правительстве уточнили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. "Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - подчеркнули в кабмине.

Вносятся также изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или подтвержденный медотвод введут на междугородных и международных рейсах. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. "Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства при оказании ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта", - сказано в сообщении.

Не нужно будет предъявлять QR-код лишь при посещении аптек и магазинов, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости

Во многих регионах уже сегодня вход в театры, на концерты или спортивные мероприятия возможен только по предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. В ближайшее время QR-документ будет столь же важен, как паспорт.

Представляя документы, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что это экстренная и вынужденная мера - она связана с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа смертей от COVID-19, а также тем, что до сих пор прививку от коронавируса сделало менее половины населения.

Она напомнила, что регионы вновь разворачивают дополнительные койки в COVID-госпиталях, их количество достигло 290 тыс. (+29% к декабрю прошлого года), а 16% всех медработников заняты исключительно лечением ковид-больных.

Голикова назвала показатели смерти "абсолютно тревожными": все последние дни ежедневно от COVID-19 умирает более тысячи человек ежедневно. "Причина ухудшения кроется в том, что наши граждане зачастую не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактику, в первую очередь вакцинацию. Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и близких, сделав прививку. Мы видим, что те заболевшие, кто находится в реанимации, и те, у кого исход был фатальным - практически все не вакцинировались", - отметила вице-премьер.

По данным на сентябрь, 92% всех смертей приходится на COVID.

Нерабочие дни, которые правительство ввело в начале ноября (а пять регионов продлили их еще на неделю), немного сбили волну заболеваемости, но угроза нового роста слишком велика. И в этих условиях в России вводятся ровно те же меры, что и в других странах: люди с иммунитетом могут передвигаться и общаться свободно; не привитые и не переболевшие, которые представляют большую угрозу для распространения вируса, ограничиваются в посещении общественных мест.

На железнодорожном транспорте совершается около миллиарда поездок в год. Фото: РИА Новости

Академик Александр Гинцбург, поддержав решение об использовании QR‑кодов, объяснил: "Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы. Тогда после введения QR‑кодов началась активная массовая вакцинация, в день прививалось по 700-800 тыс. человек. Следом уменьшилась заболеваемость. Но потом коды отменили, и снова стало прививаться по 50-70 тыс. человек, что для Москвы вообще ничто. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно. Такая мера положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса и позволит не допустить появления и распространения новых мутировавших штаммов".

Документ, о котором идет речь - это выписка из сертификата вакцинированного гражданина с QR‑кодом в бумажном виде, либо скачанный на смартфон или планшет такой сертификат в электронном виде. Сертификаты формируются у каждого человека в его личном кабинете на портале госуслуг. В QR‑коде нового образца, который на днях вступил в силу, в зашифрованном виде представлена информация по трем моментам: что человек привит от COVID-19, перенес заболевание или имеет медотвод от вакцинации и имеет отрицательный результат свежего ПЦР-теста.

Те, кто не зарегистрирован на портале госуслуг - это в основном пожилые граждане, особенно живущие на селе, - смогут получить бумажную распечатку документа, написав заявление в МФЦ. И эта выписка будет содержать QR‑код.

Минздрав должен в ближайшее время определиться со сроками, в течение которых будут действовать QR‑коды в каждом из этих случаев, а заодно и утвердить четкий перечень заболеваний и состояний, при которых вакцинация от коронавируса не производится.

Полное введение QR‑кодов будет действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля предусмотрен переходный период, в течение которого при отсутствии QR‑кода в качестве пропускного документа можно будет предъявлять результат ПЦР-теста на COVID (он должен быть отрицательный). После 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. При этом медицинские лаборатории обяжут передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг не позже 24 часов после сданного анализа, чтобы исключить задержки.

Не распространяется новый порядок на детей и подростков до 18 лет, поскольку пока не зарегистрированы детские противоковидные вакцины и вакцинация детей не проводится.

На транспорте проверять QR‑коды будут при бронировании авиабилетов и железнодорожных билетов, а также при проходе на посадку в самолет или в вагон. Об этом рассказал министр транспорта Виталий Савельев. Действовать такие меры будут в межрегиональном и международном сообщении.

На авиатранспорте в год в России в среднем совершается более 100 млн поездок, на железнодорожном - около миллиарда. При этом, с августа 2020 года по август 2021 года услугами воздушного транспорта воспользовались 34 млн уникальных пассажиров, а железнодорожного - 24 млн пассажиров. То есть всего за год двумя видами транспорта было перевезено 58 млн уникальных пассажиров, и только 30% из них, то есть 18 млн человек, были привиты, рассказал Савельев. Такие данные были получены с помощью анализа, проведенного минцифры, пояснил он. Иначе говоря, 40 млн человек путешествовали без прививок. Потому и было принято решение ввести QR‑коды.

Но эти меры не должны создавать неудобства пассажирам, отметил Савельев. Для этого будет обеспечено совмещение систем бронирования авиакомпаний с порталом госуслуг. Работа по внедрению QR‑кодов с перевозчиками уже началась. У каждой авиакомпании, как и на железной дороге, есть свои системы бронирования билетов. "Их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас занимаемся", - отметил министр. По поручению председателя правительства создана рабочая группа, которая будет прорабатывать все нюансы для быстрого внедрения решений, прописанных в двух законопроектах в случае их принятия.

Депутаты предлагают выдавать QR‑коды сроком на шесть месяцев тем, у кого есть антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью

Цель внесенных правительством законопроектов о QR‑кодах - не ограничить в правах так называемых "антиваксеров", а защитить жизнь и здоровье россиян. Это подчеркнул председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов: "Ситуация сейчас стоит очень острая: наблюдается рост заболеваемости, рост смертности. И речь идет о сохранении тысяч жизней, поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос - что для нас важнее как для народа, для общества - чтобы "антиваксеры" смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, подвергая жизни других людей опасности, или сохранить тысячи жизней".

Оценивая техническую сторону вопроса, депутат отметил, что тут ничего нового нет. Он напомнил, что ограничения, связанные с предъявлением сертификатов о вакцинации, документов о перенесенной болезни или результатов ПЦР, уже введены в большинстве регионов РФ. Такие документы требуют для посещения музеев, ресторанов, кафе и т.д. Хубезов отметил, что законопроекты дают право главам регионов четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать те, кто вакцинировался либо переболел, и те, кто отказался вакцинироваться.

"Нельзя трактовать предложенные правительством меры как ущемление или, наоборот, не ущемление прав разных групп населения, - заявил "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Надо смотреть на эти меры с точки зрения общего блага и общей пользы. Во всех странах к такого рода мерам прибегают уже давно. Единственное, что пока не ясно - надо решать вопрос с теми, кто переболел COVID, имеет высокий титр защитных антител, но не попал в число официально зарегистрированных. Возможно, им также можно выдавать QR‑код на основании нескольких последовательно проведенных тестов, а при снижении уровня антител - уже только при проведении вакцинации. И, конечно, стоит внести большую ясность в механизм медотвода - и медики, а пациенты должны четко понимать, в каких случаях прививку можно - и нужно делать, а в каких - нет".

Ряд депутатов, кстати, уже предлагают доработку инициативы. В частности, замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение на эту тему. Он предлагает выдать QR‑коды сроком на шесть месяцев гражданам, у которых имеются антитела к коронавирусу, но при этом они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно. Для этого понадобится создать специальный реестр, пояснил депутат. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже предложил учесть этот нюанс. В Кремле не исключили доработку.

Главное о QR-кодах

QR-коды вводятся с 1 февраля 2022 года при входе в большинство общественных мест. Для общественного и междугороднего транспорта срок определят позднее. Требования будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов должны будут принять региональные власти, однако основные правила будут едиными по всей стране.

QR-коды надо будет предъявлять практически во всех местах и организациях, предполагающих скопления людей. Это магазины, предприятия общепита, культурно-развлекательные учреждения и мероприятия, спортивные сооружения и т.д. Исключение сделано: для продуктовых магазинов, магазинов, торгующих предметами первой необходимости, а также аптек.

Предъявлять QR-код необходимо вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность. Дети и подростки до 18 лет под действие нового порядка о QR-кодах не подпадают.