Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке

Совет Федерации в первоочередном порядке рассмотрит правительственную инициативу об обязательном использовании QR-кодов в публичных местах. Об этом сообщила председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

"Как только поступит данный закон из Госдумы в Совет федерации, мы его будем рассматривать, конечно, в первоочередном порядке", - сказала Святенко РИА Новости.

По мнению сенатора, использование QR-кодов - это одна из действенных мер, которые необходимо сейчас предпринять. Она также не исключила, что законопроект будет обсуждаться на заседании профильного комитета 18 ноября.