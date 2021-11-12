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12.11.2021 19:38
Рубрика: Власть

Совфед рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке

Текст: Дмитрий Гончарук

Совет Федерации в первоочередном порядке рассмотрит правительственную инициативу об обязательном использовании QR-кодов в публичных местах. Об этом сообщила председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Как только поступит данный закон из Госдумы в Совет федерации, мы его будем рассматривать, конечно, в первоочередном порядке", - сказала Святенко РИА Новости.

По мнению сенатора, использование QR-кодов - это одна из действенных мер, которые необходимо сейчас предпринять. Она также не исключила, что законопроект будет обсуждаться на заседании профильного комитета 18 ноября.

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