Голикова объяснила необходимость QR-кодов на транспорте и в общественных местах

"На сегодняшний день в связи с ростом распространения коронавируса и утяжелением течения COVID-19 у заболевших регионы разворачивают дополнительные койки в COVID-госпиталях, их количество достигло 290 тысяч, и по сравнению с декабрем прошлого года количество их выросло на 29%. Это очень высокое напряжение", - пояснила Голикова. Также, по ее словам, 16% всего больничного персонала сейчас занято лечением ковид-больных. Третий фактор, подчеркнула вице-премьер, - это "абсолютно тревожные показатели смертности от ковида - более тысячи погибающих ежедневно".

Голикова заявила, что причина ухудшения ситуация "кроется в том, что многие наши граждане не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактику коронавирусной инфекции", в первую очередь вакцинацию.

"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких и сделать прививку. Мы видим, что те больные, кто находится в реанимациях, и те, у кого исход был фатальным, - не вакцинировались. Из общего количества избыточной смертности за сентябрь 92% приходится именно на ковид", - сказала Татьяна Голикова.

Между тем, показатель коллективного (популяционного) иммунитета сейчас в России только приблизился к 50% - с учетом вакцинированных, ревакцинированных и переболевших. Хотя целевой показатель, по словам Голиковой - 80%.

Поэтому после консультаций с экспертами правительство решило пойти на серьезные ограничительные меры, вводя повсеместное применение QR-кодов.