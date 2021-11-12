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12.11.2021 19:50
Рубрика: Власть

Голикова объяснила необходимость QR-кодов на транспорте и в общественных местах

Текст: Ирина Невинная
Очень высокое напряжение в работе системы здравоохранения, очень высокий уровень смертности от COVID-19, в течение последних недель превышающий 1 тысячу человек в сутки, - это те факторы, которыми руководствовалось правительство, предлагая принять два новых законопроекта: первый с поправками в федеральный закон об эпидемическом благополучии и второй - об изменениях в работе междугороднего транспорта, включая железнодорожный и авиаперелеты. Об этом сообщила в пятницу, 12 ноября, на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова. Главное изменение: с 1 февраля 2022 года посещение общественных мест, а также совершение поездок станет возможно только при предъявлении QR-кодов.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"На сегодняшний день в связи с ростом распространения коронавируса и утяжелением течения COVID-19 у заболевших регионы разворачивают дополнительные койки в COVID-госпиталях, их количество достигло 290 тысяч, и по сравнению с декабрем прошлого года количество их выросло на 29%. Это очень высокое напряжение", - пояснила Голикова. Также, по ее словам, 16% всего больничного персонала сейчас занято лечением ковид-больных. Третий фактор, подчеркнула вице-премьер, - это "абсолютно тревожные показатели смертности от ковида - более тысячи погибающих ежедневно".

Голикова заявила, что причина ухудшения ситуация "кроется в том, что многие наши граждане не соблюдают ограничительные меры и не проводят профилактику коронавирусной инфекции", в первую очередь вакцинацию.

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"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких и сделать прививку. Мы видим, что те больные, кто находится в реанимациях, и те, у кого исход был фатальным, - не вакцинировались. Из общего количества избыточной смертности за сентябрь 92% приходится именно на ковид", - сказала Татьяна Голикова.

Между тем, показатель коллективного (популяционного) иммунитета сейчас в России только приблизился к 50% - с учетом вакцинированных, ревакцинированных и переболевших. Хотя целевой показатель, по словам Голиковой - 80%.

Поэтому после консультаций с экспертами правительство решило пойти на серьезные ограничительные меры, вводя повсеместное применение QR-кодов.

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