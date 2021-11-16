ВОЗ: Пандемия затянулась из-за неравного доступа к вакцинации

Неравенство в доступе к вакцинам и непоследовательность в ограничительных действиях властей способствуют затягиванию пандемии коронавируса, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус

"Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации", - передает ТАСС слова Гебрейесуса на форуме по безопасности, проходившем в формате телеконференции.

Он также отметил социальную важность происходящих сейчас процессов, подчеркнув, что "нынешняя пандемия представляет собой кризис солидарности, который был высвечен и усугублен фундаментальной слабостью глобальной архитектуры здравоохранения".

Напомним, что на сегодняшний день ВОЗ фиксирует более 253 млн случаев заражения коронавирусом по миру и более 5 млн летальных исходов.