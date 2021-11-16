"Какой русский не любит быстрой езды?" - этой хорошо знакомой фразой мы часто оправдываем водителей, которые любят лихачить на дорогах и не соблюдают установленные правила. Между тем, слишком быстрая езда - это не просто стиль вождения, как многие водители привыкли думать, а занятие по-настоящему опасное. Согласно статистике, превышение скоростного режима является одной из наиболее частых причин ДТП. За первые девять месяцев 2021 года в России уже произошло более 96 тысяч ДТП, в которых погибли 10,5 тысяч человек, а 120 тысяч получили ранения. Многие из этих ДТП произошли именно по причине превышения скоростного режима.

Количество погибших на дорогах ежегодно увеличивается. На такое положение вещей уже не получается закрывать глаза. Об этой проблеме говорят на самых разных уровнях. Так, этой осенью на рассмотрение в Мосгордуму была вынесена инициатива по снижению нештрафуемого порога за превышение скоростного режима с 20 км/час до 5 км/час, а также существенное повышение размера самих штрафов: 500 рублей за превышение на 5-10 км/час, 1000 рублей за превышение на 10-20 км/час и 2500 рублей за превышение на 20-40 км/час (сейчас размер штрафа составляет 500 рублей).

Инициатива, безусловно, имеет право на существование, однако сможет ли она в корне переломить ситуацию с безопасностью на дорогах? Ответит на этот вопрос статистика. Превышение скоростного режима - самое частое регистрируемое правонарушение на дорогах. По данным ГИБДД, более 80% всех штрафов выписываются именно за нарушение скоростного режима. В 2020 году количество таких штрафов составило 124 миллиона, что на 23% больше, чем в 2019 году. Для сравнения, всего в России зарегистрировано около 52 миллионов автомобилей, а это значит, что в среднем, за превышение скорости каждый отечественный автомобиль был оштрафован 2,5 раза в прошлом году. Вывод напрашивается сам за себя - штрафы не всегда сдерживают нарушителей. Повышение их суммы будет иметь определенный положительный эффект, однако штрафов не достаточно, чтобы в корне изменить ситуацию..

Вопрос обеспечения безопасности на дорогах в нашей стране вынесен на самый высокий уровень. В частности, реализуется Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Согласно этому проекту, смертность на дорогах должна снизиться в 2,7 раза к 2030 году. На сегодняшний день показатель смертности на дорогах составляет 10,9 человека на 100 тысяч населения. Через девять лет цифра должна уменьшится до четырех человек на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Евросоюзе показатель смертности на дорогах составляет 4,2 человека на 100 тысяч населения уже сегодня. К 2030 году этот показатель планируется снизить вдвое, а к 2050 году и вовсе свести к нулю. Работа в отношении обеспечения безопасности на дорогах ведется в Евросоюзе уже не первый год, и, судя по цифрам, успешно.

Предприниматель и активист, автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов предлагает обратиться к европейскому опыту и взять на вооружение некоторые инициативы. Для того, чтобы достичь цели снижения количества ДТП на дорогах, в этом году Европейская Комиссия издала постановление, которое обязывает автопроизводителей поставлять на европейский рынок автомобили, оборудованные специальной интеллектуальной системой контроля за скоростью - Intelligent Speed Assistant (ISA). Система с помощью видеокамеры считывает дорожные знаки, а также имеет подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. Если водитель превышает установленный скоростной лимит, ISA оповестит его об этом. И хотя основная функция такой системы оповестительная, в некоторых версиях ISA может вмешиваться в сам процесс вождения. Например, ограничивать мощность двигателя, предотвращая ускорение или постепенно снижая скорость. Техрегламент Евросоюза определил четыре допустимых метода предупреждения водителя о превышении скорости, хотя бы один из которых должен быть обязательно установлен во всех выпускаемых автомобилях. Это каскадное звуковое предупреждение, каскадное вибрационное предупреждение, легкий обратный толчок педали ускорения и, наконец, автоматическое плавное снижение скорости.

На деле это будет работать так: после того, как система зафиксировала, что водитель превысил скорость, на приборной панели появится визуальное предупреждение об этом. Если водитель его проигнорирует и не примет никаких мер, то система подаст звуковой или вибрационный сигнал. Если автомобиль будет оборудован не только предупредительными функциями ISA, то после игнорирования звуковых и вибрационных сигналов, система сможет вмешаться непосредственно в процесс вождения - произойдет обратный толчок педали газа для того, чтобы побудить водителя переставить ногу на педаль тормоза. Если же и это предупреждение будет проигнорировано, автомобиль самостоятельно начнет снижать скорость. По задумке разработчиков, ассистент должен помочь водителям контролировать скоростной режим и стимулировать не идти на осознанное нарушение.

C июля 2022 года автопроизводители не смогут представлять на европейский рынок новые модели авто, если они не оборудованы системой ISA. А с 2024 года полностью запрещена продажа и регистрация всех новых автомобилей без такой системы.

Дмитрий Давыдов предлагает на законодательном уровне обязать оснастить все автомобили в России подобными интеллектуальными системами контроля скорости. Речь идет не только об оснащении будущих автомобилей, но и уже существующих. За неустановку подобного оборудования или за ее неисправность Дмитрий Давыдов предлагает ввести административную ответственность в виде штрафов. Для того, чтобы рынок успел подстроиться под новый технический регламент, автор проекта предлагает ввести переходный период на срок три-четыре года. По прошествии переходного периода должен быть введен запрет на регистрацию автомобилей без соответствующей системы контроля скорости. Подобные меры постепенно позволят оборудовать все автомобили в России системой безопасности нового поколения.

Законопослушные граждане должны легко принять подобное нововведение. Посудите сами, в автомобиле появится дополнительная интеллектуальная система, которая поможет избежать аварийных ситуаций и сделает езду более безопасной.

Лихачи же, привыкшие осознанно нарушать правила, напротив, не смогут оправдать себя тем, что "не увидели знак", "не почувствовали скорость", "не заметили" и так далее. Система зафиксирует, что водитель шел на нарушение осознанно.

Автор проекта считает, что при законодательной поддержке предлагаемые меры помогут добиться главного - снизить количество ДТП на дорогах и сохранить жизнь нашим согражданам.