Все средства от экологического сбора направят на утилизацию

Строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры отрасли по обращению с отходами, обустройство мусорных площадок и работу утилизаторов правительство профинансирует за счет средств экологического сбора, поступивших в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), сообщили в Минприроды. Это предусматривает проект постановления правительства, обсуждение которого завершилось на портале опубликования разрабатываемых нормативных актов.

Концепция РОП, утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко, предусматривает утилизацию всей упаковки производителями. Если они не сделают этого сами, то будут обязаны заплатить экологический сбор. В Минприроды оговариваются, что сумма собранного экосбора будет зависеть от сроков начала реализации РОП. Но даже при самом благоприятном стечении обстоятельств их не хватит для покрытия всех нужд отрасли, признают в министерстве. В ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) надеются, что сумма экосбора за прошлый год после всех корректировок составит 5,2 млрд рублей. Новая концепция РОП предусматривает кратно большие суммы.

"Мусорные субсидии" могут быть только вспомогательным инструментом для реализации проектов отрасли обращения с отходами, - считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. - Операторам необходимо будет искать альтернативные способы привлечения инвестиций".

Директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов считает, что при отсутствии реестра плательщиков сложно оценить, о каких суммах может идти речь. Так же как и нет понимания, кого правительство будет считать утилизатором. Нет ясности и в распределении средств: какая доля пойдет на вложения в инфраструктуру, а какая на обеспечение работы компаний отрасли. В результате оценить перспективы предлагаемой экономической модели эксперт затруднился.