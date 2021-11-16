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16.11.2021 20:11
Рубрика: Общество

Все средства от экологического сбора направят на утилизацию

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
Строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры отрасли по обращению с отходами, обустройство мусорных площадок и работу утилизаторов правительство профинансирует за счет средств экологического сбора, поступивших в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), сообщили в Минприроды. Это предусматривает проект постановления правительства, обсуждение которого завершилось на портале опубликования разрабатываемых нормативных актов.

Концепция РОП, утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко, предусматривает утилизацию всей упаковки производителями. Если они не сделают этого сами, то будут обязаны заплатить экологический сбор. В Минприроды оговариваются, что сумма собранного экосбора будет зависеть от сроков начала реализации РОП. Но даже при самом благоприятном стечении обстоятельств их не хватит для покрытия всех нужд отрасли, признают в министерстве. В ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) надеются, что сумма экосбора за прошлый год после всех корректировок составит 5,2 млрд рублей. Новая концепция РОП предусматривает кратно большие суммы.

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"Мусорные субсидии" могут быть только вспомогательным инструментом для реализации проектов отрасли обращения с отходами, - считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. - Операторам необходимо будет искать альтернативные способы привлечения инвестиций".

Директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов считает, что при отсутствии реестра плательщиков сложно оценить, о каких суммах может идти речь. Так же как и нет понимания, кого правительство будет считать утилизатором. Нет ясности и в распределении средств: какая доля пойдет на вложения в инфраструктуру, а какая на обеспечение работы компаний отрасли. В результате оценить перспективы предлагаемой экономической модели эксперт затруднился.

Общество Экология Правительство Вице-премьеры Правительство Минприроды

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