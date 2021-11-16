Всего одна ложка: популярная приправа поможет снизить холестерин и сахар

Цельнозерновая горчица помогает снижать холестерин и уровень глюкозы в крови, выяснили специалисты британского университета Кардифф Метрополитен. Статья о результатах исследования опубликована на сайте университета.

В эксперименте приняли участие 42 добровольца в возрасте от 40 до 70 лет. Все они страдали от лишнего веса, а некоторые имели диагностированное ожирение или преддиабет.

В течение 12 недель добровольцы каждый день перед сном съедали чайную ложку зерновой горчицы одного бренда с одинаковым составом. Спустя три месяца лишь у 14% испытуемых не наблюдалось положительных изменений - у 86% уровень холестерина и/или глюкозы в крови существенно снизился.

Как рассказала руководитель исследования, доктор Рут Фэйрчайлд, у некоторых респондентов уровень холестерина снизился до безопасного верхнего предела, что соответствует результату, достигаемому при длительной лечебной диете. Уровень глюкозы в крови понизился у 24% участников.

Наиболее значимым оказался другой результат - у всех участников эксперимента, которые в его начале имели преддиабетический статус, а таких было трое, уровень глюкозы снизился до нормальных значений.