Выходит второй сезон мультсериала "Долина муми-троллей" по книгам Туве Янссон

Второй сезон анимационного сериала "Долина муми-троллей", снятого по книгам самой известной финской писательницы Туве Янссон появится завтра, 17 ноября, в онлайн-кинотеатре IVI. Сериал выходит на сервисе на эксклюзивной основе. Первый сезон можно смотреть там же.

Сейчас уже никому не нужно пояснять, кто такой Муми-тролль. Этот симпатичный и любопытный идеалист живет со своими любящими родителями - заботливой Муми-мамой и склонным к ностальгии Муми-Папой. Обаятельный герой проводит много времени со своими друзьями - любителем приключений Снусмумриком, озорной Малышкой Мю, трусоватым Сниффом, мечтательной Фрекен Снорк и другими.

Во втором сезоне "Долины муми-троллей" Муми-тролль продолжает взрослеть и стремиться к большей независимости. Но его совершеннолетие заставляет Муми-папу и Муми-маму стараться изо всех сил приспособиться к новой ситуации в семье. Это не всегда дается легко, но наряду с переживаниями в их доме царит постоянный смех и необычная мудрость, которую мы и привыкли ожидать от персонажей.

Режиссер сериала - британец Стив Бокс - автор оскароносного пластилинового мультфильма "Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня". Роли озвучивали знаменитые актеры Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), Кейт Уинслет ("Титаник"), Кэти Льюнг (Чжоу Чанг из фильмов про Гарри Поттера) и другие голливудские звезды. В новом сезоне к композитору оригинального саундтрека Самули Косминеному присоединился финский джазовый мульти-инструменталист Ярмо Саари.

Справка "РГ"

Анимационный сериал "Долина муми-троллей" совместного финско-британского производства стал самым популярным сериалом на финском телевидении в 2019 году. Бюджет первого сезона составил 20 миллионов евро, так что на момент выхода на экраны это был самый дорогостоящий телесериал в Финляндии.