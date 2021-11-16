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16.11.2021 16:41
Рубрика: Культура

Выходит второй сезон мультсериала "Долина муми-троллей" по книгам Туве Янссон

Текст: Сусанна Альперина
Фото: IVI Фото: IVI
Фото: IVI

Второй сезон анимационного сериала "Долина муми-троллей", снятого по книгам самой известной финской писательницы Туве Янссон появится завтра, 17 ноября, в онлайн-кинотеатре IVI. Сериал выходит на сервисе на эксклюзивной основе. Первый сезон можно смотреть там же.

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас уже никому не нужно пояснять, кто такой Муми-тролль. Этот симпатичный и любопытный идеалист живет со своими любящими родителями - заботливой Муми-мамой и склонным к ностальгии Муми-Папой. Обаятельный герой проводит много времени со своими друзьями - любителем приключений Снусмумриком, озорной Малышкой Мю, трусоватым Сниффом, мечтательной Фрекен Снорк и другими.

Во втором сезоне "Долины муми-троллей" Муми-тролль продолжает взрослеть и стремиться к большей независимости. Но его совершеннолетие заставляет Муми-папу и Муми-маму стараться изо всех сил приспособиться к новой ситуации в семье. Это не всегда дается легко, но наряду с переживаниями в их доме царит постоянный смех и необычная мудрость, которую мы и привыкли ожидать от персонажей.

Режиссер сериала - британец Стив Бокс - автор оскароносного пластилинового мультфильма "Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня". Роли озвучивали знаменитые актеры Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"), Кейт Уинслет ("Титаник"), Кэти Льюнг (Чжоу Чанг из фильмов про Гарри Поттера) и другие голливудские звезды. В новом сезоне к композитору оригинального саундтрека Самули Косминеному присоединился финский джазовый мульти-инструменталист Ярмо Саари.

Справка "РГ"

Анимационный сериал "Долина муми-троллей" совместного финско-британского производства стал самым популярным сериалом на финском телевидении в 2019 году. Бюджет первого сезона составил 20 миллионов евро, так что на момент выхода на экраны это был самый дорогостоящий телесериал в Финляндии.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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