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Вышел трейлер первого российского художественного фильма про пандемию

Новости
    16.11.2021, 12:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube представлен трейлер драмы "На близком расстоянии" - это первая в России полнометражная игровая картина, действие которой разворачивается на фоне пандемии.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Женщины в черном"

Отмечено, что проект - "смелый эксперимент режиссера Григория Добрыгина пригласить к участию в ленте непрофессионального актера Нурбола Кайратбека в тандем с Ксенией Раппопорт".

По сюжету фильма, Инга (Раппопорт), известная актриса, в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии (Кайратбек) - он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, но, с одним условием…

Лауреат Берлинского МКФ Добрыгин ("Щель") - сценарист и постановщик. Соавтор сценария - Антон Яруш, принимавший участите в работе над призером Каннского фестиваля, драмой "Разжимая кулаки". Музыку написал Игорь Вдовин.

"Находчивое авторское высказывание на тему близости в непростой для всех период" на экранах - с 2 декабря.

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