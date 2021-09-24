Что в кино: "Иван Денисович", Герман, российский призер Канн, "Молоко"

На этой неделе в российских кинотеатрах сразу несколько любопытных отечественных премьер, сиквел ужастика про квесты, новый боевик Пола Шредера, продолжение приключений маленького Говарда Лавкрафта и полнометражка по популярнейшей серии детских игрушек.

"Иван Денисович"

Мэтр русского кино Глеб Панфилов, ранее снявший сериал "В круге первом", вновь обратился к работам Александра Солженицына. Картина с Филиппом Янковским, представленная на фестивале в Локарно, заметно отличается от текста писателя и по фабуле, и, что более существенно, по духу. Если у Солженицына в "Одном дне Ивана Денисовича" было детальное описание лагерного быта, складывающееся в картину безнадежной экзистенциальной муки, у Панфилова возникает образ надежды - и даже получает своеобразную персонификацию. К тому же режиссёр позволил себе изменить биографию героя, сделав её более "кинематографичной". В общем, это почти самостоятельное, сильное с художественной точки зрения произведение, но те, кто придёт в ожидании подробной демонстрации лагерных ужасов, вероятно, останутся разочарованными.

"Дело"

Новый фильм Алексея Германа-младшего из каннской программы "Особый взгляд" - это такой гибрид "Левиафана" Звягинцева и "Дурака" Быкова. Специалист по литературе Серебряного века, профессор провинциального вуза выясняет, что местный мэр - вор. И, будучи неисправимым правдорубом, пытается добиться наказания для негодяя. Но вместо этого сам моментально оказывается обвиняемым в крупной растрате.

И вот он сидит под домашним арестом, споря с близкими (Роза Хайруллина в роли матери, Анастасия Мельникова - бывшей жены), адвокатом (Анна Михалкова), врачом (Светлана Ходченкова), время от времени пристающими с сочувственными увещеваниями, саркастично переругивается с циничным следователем (Александр Паль), выпивает, мрачно декадентствует и поёт грузинские песни (очевидно, неслучайно, что русскому безобразию трагически противостоит интеллигентный грузин - его сыграл Мераб Нинидзе, недавно, кстати, отметившийся положительной ролью западного шпиона Олега Пеньковского).

Система перманентно демонстрирует себя с самых отвратительных сторон. И, в соответствии с традициями жанра остросоциального кино, устоявшимися в нашей стране, Герман предпочитает бить прямо в лоб при помощи второстепенных картонных персонажей-функций: вертухай - большой любитель Оруэлла, а проплаченные сторонники мэра считают, что "Преступление и наказание" написал Пушкин. И т.д., и т.п. Вдобавок злодей не брезгует угрозами окружению очередного современного Чацкого и даже покушениями на его жизнь.

Забавно, что полного соответствия стандартам подобного кино предполагаемой целевой аудитории уже мало - либеральная публика пеняет Герману за недостаточную положительность героя: он всё-таки слишком человек, с видимыми недостатками, способный на подлость и проявления вопиющего эгоизма. А теперь так нельзя: либо ты борец за всё хорошее и обладатель лучших людских качеств, либо - воплощение абсолютного зла без каких-либо оправданий. По-другому никак. В интересное время живём.

"Разжимая кулаки"

А победителем программы "Особый взгляд" стал другой отечественный фильм - лента Киры Коваленко "Разжимая кулаки", который почему-то выходит в прокат только завтра. Александр Сокуров продолжает открывать Европе северокавказских самородков - вслед за Кантемиром Балаговым, который теперь приглашается на дорогущие проекты в Америке, на Каннском фестивале блеснула другая его ученица, тоже уроженка Нальчика. Её фильм также посвящён глубинным проблемам региона и его жителей. Главная героиня - девушка Ада, уже совсем не маленькая, но всё ещё находящаяся под строгим надзором консервативного отца. Тот с годами слабеет и боится остаться в одиночестве, что трансформируется в гиперопеку над дочерью и её братом - добродушным весельчаком Дакко. Ада, у которой тоже со здоровьем серьёзные проблемы (эхо чудовищной трагедии прошлого), с надеждой ждёт возвращения старшего брата, уехавшего работать в Ростов-на-Дону и тем самым вырвавшегося из цепких рук родителя. Когда тот появляется, внутрисемейные конфликты обостряются, чтобы, наконец, как-то разрешиться. Тяжёлая фестивальная драма, демонстрирующая традиционные патриархальные взгляды на Кавказе через призму взросления девушки.

"Молоко"

Фото: kinopoisk.ru

Фантастическая трагикомедия режиссёра Карена Оганесяна, автора крепкого многосерийного триллера "Игра на выживание", и сценаристки "Пальмы" Екатерины Мавроматис, поначалу выглядела очень многообещающе. Интересный концепт, оригинальный сеттинг, много нестандартного юмора, куча, в конце концов, звёзд в касте - что могло пойти не так? Но многое всё-таки пошло.

Молодая женщина по имени Зоя (Юлия Пересильд), жительница небольшого города в Мурманской области, узнаёт о том, что не может иметь детей. Её сожителю (Андрей Бурковский), невыносимому инфантильному идиоту, не до переживаний несчастной - он спасает пингвинов из зоопарка и селит их в ванне. Вдруг у Зои появляется молоко, которое вскоре обнаруживает волшебные свойства - излечивает психически нездоровых людей и делает их нормальными. Такая вот метафора нереализованной материнской любви. Как и с любым даром, впрочем, с молоком этим надо быть осторожным, и новоявленная богоматерь едва не разочаровывается в своих чудесных способностях.

А вокруг мельтешат всякие второстепенные персонажи, исступленно старающиеся сделать фильм смешным. И от этой исступлённости быстро становится не по себе. Если вам на секунду покажется забавным Юрий Колокольников в роли маммолога-эксгибициониста, авторы поспешат испортить впечатление, добавив ещё одного эксгибициониста, только психолога и в исполнении Евгения Гришковца. Принцип "повторенная дважды шутка становится вдвое смешнее" реализуется с каким-то болезненным упорством, и если Гришковец стеснительно говорит, что не может сдерживать желания снять штаны, будьте готовы, что он скажет это ещё не менее двух раз. И вот эта избыточность, помноженная на оголтелое переигрывание вообще всех (даже Гоша Куценко в образе чрезмерно заботливого папаши тут не на первом месте), губит весь потенциал. А финальная "игра в политику" забивает в гроб последний гвоздь.

"Холодный расчёт"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм Пола Шредера, спродюсированый его старым товарищем Мартином Скорсезе. Оскар Айзек играет матёрого картёжника и бывшего военного преступника по имени Уильям. В побеге от давних грехов он и занялся покером - и немало преуспел, обнаружив в себе недюжинные к игре способности. Не за горами большой куш и долгожданный отдых вдали от мирской суеты, к тому же личная жизнь стала налаживаться. Но прошлое, как водится, настигает его - в лице молодого паренька (Тай Шеридан), предлагающего герою кое с кем поквитаться (кое-кого, кстати, играет Уиллем Дефо, но его на экране очень мало). Уильям отвергает соблазн и решает проявить заботу к бедовому юноше. Но всё равно всё идёт наперекосяк. Потому что - ну, вы знаете - от судьбы не уйдёшь, за грехи надо платить и так далее. Ничем не выдающаяся криминальная драма, в общем, но и ругать её особо не за что.

"Клаустрофобы 2: Лига выживших"

Фото: kinopoisk.ru

Ужастиков про квесты, представляющих собой по сути крайне незамысловатые клоны франшизы "Пила" в модном-молодёжном сеттинге, развелось в последнее время великое множество. Самым визуально (но не содержательно) приличным были, пожалуй, "Клаустрофобы" 2019-го. И вот у них выходит сиквел.

Победителей прошлых "игр" каким-то макаром собирают в вагоне метро, как в том анекдоте про корабль. И снова заставляют решать загадки под страхом смерти. Крики, мельтешение, истерики, озарения, гибель - типичный, весьма утомительный набор, на который нахлобучены внутренние (семейные!) разборки заправил сего развлекательного мероприятия. С явным заделом на триквел, куда деваться.

"Махнемся телами"

Фото: kinopoisk.ru

Если Кристофер Лэндон, автор "Дичи", решил, что оживить идиотский комедийный стандарт про переселение душ можно только скрещиванием со старым добрым ультранасилием в жанре слэшер (и оказался прав), француз Жан-Патрик Бенес рассудил иначе. По его мнению, избитому сюжету нужны изменения не качественные, а количественные. Буквально. Впрочем, мы и это не раз видели: он просто взял и заставил обменяться телами сразу нескольких членов большой семьи. А потом - ещё раз. И ещё. Зрелище невероятно скучное и глупое, ведь юмор главным образом зиждется на гэгах вроде демонстрации маленькой девочкой всем подряд половых органов своих старших родственников.

"My Little Pony: Новое поколение"

Фото: kinopoisk.ru

Кстати, о маленьких девочках. На их улице - праздник и широкие гуляния. В прокате - полнометражный мультфильм по сверхпопулярной серии игрушек. С маленькими лошадками и единорогами. О странноватом феномене их невероятного успеха и о самом фильме - в нашей рецензии.

"Говард и Королевство хаоса"

Фото: kinopoisk.ru

Третья часть мультипликационной франшизы о маленьком Говарде Лавкрафте спустя три года после премьеры дошла до кинотеатров России. Как нетрудно догадаться, кошмарная (в плохом смысле) анимация первых двух частей никуда не делась, а диковатый (и это тоже не комплимент) гибрид из детской сказочности и мифов Ктулху (он тут, кстати, наконец-то становится самим собой, но дела это, сами понимаете, не спасает) вызывает всё то же стойкое недоумение.

Также в кино: итальянская драма "После пробуждения", японская трёхчастная мелодрама "Случайность и догадка", российские комедии "Вне зоны доступа" и "Семья года".

О других недавних премьерах читайте в предыдущих материалах.