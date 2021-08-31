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Вышел русский трейлер мультфильма про Лавкрафта и его друга Ктулху

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    31.08.2021, 16:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Заключительная часть трилогии про хтоничные приключения юного Говарда Лавкрафта и его драконосьминога Ктулху (здесь - Спота) добирается до больших российских экранов.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Лента "Говард и королевство Хаоса" (Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness) стартует в кино с 23 сентября. Ее трейлер представлен на YouTube-канале компании Kinologistika.

На родине премьера канадского данного откровенно странного фильма состоялась в 2018-м. Ему предшествовали опусы "Говард и Замерзшее королевство" (2016) и "Говард и Подводное королевство" (2017).

Все три части поставил Шон Патрик О'Рейли. Он же озвучил в оригинале Ктулху.

Взрослый Лавкрафт говорит голосом Джеффри Комбса. Плюс на борту Марк Хэмилл, Кристофер Пламмер, Даг "Пинхэд" Брэдли и Финн Вулфхард ("Очень странные дела").

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