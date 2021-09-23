У медиафраншизы My Little Pony любопытная история. Бренд принадлежит крупнейшему и старейшему в мире производителю игрушек компании Hasbro. Первые пони были придуманы в начале 80-х в противовес модной и гламурной кукле Барби - создатели мечтали вернуть маленьким девочкам детскость. Игрушки продавались миллионами, в середине 80-х на экраны выходил первый сериал My Little Pony, который не только служил рекламой продуктов Hasbro, но и получил широкое признание маленьких зрительниц как медиапродукт.

Сейчас серии пони-игрушек принято называть поколениями. Второе поколение в 90-х получилось проходным, продавалось не так хорошо и не стало основой для новых анимационных продуктов. В 2003 году создатели решили "омолодить" целевую аудиторию игрушек до девочек 3-6 лет, заодно сыграв на ностальгических чувствах молодых американских мам, выросших на первом поколении. Обновленные персонажи третьего получили более простые и милые формы и снова стали суперпопулярны в США и Европе.

В Hasbro задумались о новом сериале, к работе привлекли аниматора Лорен Фауст, которая создала новаторский проект "Дружба - это чудо", упирая на то, что все ранее существующие сериалы для маленьких девочек - это смертная тоска с одинаковыми вылизанными персонажами и полным отсутствием глубины и динамики. Так My Little Pony получили новое, уже четвертое поколение игрушек, а маленькие девочки получили свое собственное фэнтези с единорогами и глазками, как в аниме. Забавно, что на эти плюшки купились не только девочки дошкольного возраста (тех в принципе и до этого милые разноцветные поняшки устраивали), но и мальчики-подростки - и даже вполне себе взрослые дяденьки, которые объединились в так называемый фэндом "брони" (окказионализм, созданный из английских слов brother ("брат") и pony). В 2017 году сериал породил полнометражку "My Little Pony в кино", но, хотя в прокате анимация не провалилась, все же зрителями и критиками была принята довольно холодно (48% на Rotten Tomatos).

За 10 с лишним лет четвертое поколение пони фанатам приелось, и вот на экраны выходит "My Little Pony: новое поколение". Это первый CG-мультфильм франшизы и создан он совместно с Netflix, который с некоторых пор делает стоящие анимационные проекты ("Клаус", "Семья Уиллоби"). В новом анимационном приключении есть все, чтобы стать уверенно семейным кино.

Во-первых, хорошо прописанные персонажи: наивная мечтательница, у которой, по мнению соседей, не все дома, педантичный лидер, которого обожают не только другие пони, но и все мелкие животные в округе, помешанная на лайках блогерша, короткостриженая ученая, взбалмошная экзальтированная художница и даже мелкодушный тщеславец с манией величия (по сюжету он попытается построить свой пони-рейх).

Второстепенные взрослые герои тоже хорошо продуманы, что позволило создать увлекательную многоплановую историю приключений, приправленную долей годных шуток и отсылок, и это во-вторых. Основной темой проекта остается дружба вопреки всем отличиям и стереотипам, но также в картине вскользь поднимаются вопросы отношений между детьми и родителями, между населением и властью и даже между политикой и бизнесом. Несмотря на то, что основной сюжет - банальное путешествие героев с поиском артефактов и исход его ясен с первых минут, мультфильм интересно смотреть.

В-третьих, "Новое поколение" совершенно в техническом и художественном плане. Вопреки скепсису нелюбителей розового и блесток, в картине этого добра значительно меньше, чем, например, в другой "игрушечной" франшизе Hasbro "Тролли". My Little Pony относятся к трем расам - земным пони, пегасам и единорогам. Мультфильм начинается с того, что все виды живут в изоляции друг от друга с набором "национальных" стереотипов. Места обитания пони подобны человеческим: земные пони обитают в провинциальном приморском городке, пегасы воздвигли себе настоящий мегаполис в горах, а единороги, словно хиппи, обитают в лесном городке с причудливыми домами на деревьях. Каждая часть этого мира изобилует забавными деталями и множеством отсылок.

Слабым элементом кино-аттракциона, пожалуй, можно назвать безликий саундтрек, который к тому же в русском версии отличается перегруженными стихами.

В общем, такой подход к созданию рекламных по сути проектов не может не радовать. Динамичный, трогательный, смешной мультфильм может стать отличным развлечением для всей семьи.

4.5