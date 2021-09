У медиафраншизы My Little Pony любопытная история. Бренд принадлежит крупнейшему и старейшему в мире производителю игрушек компании Hasbro. Первые пони были придуманы в начале 80-х в противовес модной и гламурной кукле Барби - создатели мечтали вернуть маленьким девочкам детскость. Игрушки продавались миллионами, в середине 80-х на экраны выходил первый сериал My Little Pony, который не только служил рекламой продуктов Hasbro, но и получил широкое признание маленьких зрительниц как медиапродукт.

Фото: kinopoisk.ru