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Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича"

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    14.08.2021, 17:49
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский актер Филипп Янковский получил приза международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro на Международном кинофестиваля в Локарно, сообщает "Интерфакс".

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2"

Престижную награду артисту вручили за главную роль в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына.

Трейлер картины можно посмотреть здесь. В российских кинотеатрах фильм появится 23 сентября.

Ещё один российский фильм - "Герда" Натальи Кудряшовой - получила приз за лучшую женскую роль и приз молодого жюри, передаёт ТАСС.

Также молодежное жюри фестиваля вручило приз "Медее" Александра Зельдовича приз с формулировкой: "За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста".

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