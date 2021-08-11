Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой

В Сети появился трейлер фильма по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

Лента, которая называется просто "Иван Денисович", поставлена народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым.

Главную роль сыграл Филипп Янковский. Также в ролях: Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин. Кроме того, в ролике можно заметить супругу Панфилова - народную артистку СССР Инну Чурикову.

В кинотеатрах "Иван Денисович" выйдет 23 сентября.

Напомним, в 2006-м вышел десятисерийный мини-сериал Панфилова по роману Солженицына "В круге первом".