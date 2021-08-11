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Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой

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    11.08.2021, 20:20
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появился трейлер фильма по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".

Фото: kinopoisk.ru
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Лента, которая называется просто "Иван Денисович", поставлена народным артистом РСФСР Глебом Панфиловым.

Главную роль сыграл Филипп Янковский. Также в ролях: Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин. Кроме того, в ролике можно заметить супругу Панфилова - народную артистку СССР Инну Чурикову.

В кинотеатрах "Иван Денисович" выйдет 23 сентября.

Напомним, в 2006-м вышел десятисерийный мини-сериал Панфилова по роману Солженицына "В круге первом".

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