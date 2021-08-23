Вышел русский трейлер продолжения хоррора "Клаустрофобы"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован локализованный трейлер сиквела "Клаустрофобов" 2019 года, американо-южноафриканского хоррора "Клаустрофобы 2: Лига выжившитх" (Escape Room: Tournament of Champions) - "в этот раз гораздо масштабнее".

В продолжении шестеро незнакомцев, каждый из которых стал единственным победителем одного из ранних смертельно опасных квестов, "вновь оказываются в игре не по своей воле".

При этом "прежние задания покажутся сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их на этот раз: игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю".

Режиссер - Адам Робител, постановщик первой части и ленты "Астрал 4: Последний ключ". Продюсер - Нил Мориц ("Форсаж", "Пацаны").

В ролях: Тейлор Рассел ("Мертвое лето", "Рухнувшие небеса"), Логан Миллер ("Ходячие мертвецы"), Индия Мур ("Поза"), Холлэнд Роден ("Остаться в живых"), Томас Кокерел ("Сотня"), Карлито Оливеро ("Американская семейка").

В кино - с 23 сентября.