Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства

Ситуация с беженцами на границе Беларуси и Польши стала следствием вмешательства извне. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя РФ при этой организации Анна Евстигнеева.

"Ситуация в Беларуси - яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства, о котором мы говорили ранее в своем выступлении, и пример применения двойных стандартов", - приводит ее слова РИА Новости.

Она отметила, что для решения проблемы нужна не политика санкций, о которой все чаще говорят на Западе, а равноправный диалог, которому может посодействовать и РФ.

"Решить эту ситуацию устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском. Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать", - подчеркнула Евстигнеева.

По ее словам, ЕС обязан "отказаться от таких двойных стандартов при разрешении этой проблемы и должен нести ответственность за свои действия".