Зампред комитета ГД опроверг возможность испытаний противоспутникового оружия

Россия не занимается милитаризацией космоса. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление госдепа США о том, что Россия провела испытания противоспутникового оружия.

Ранее такое заявление сделал глава пресс-службы ведомства Нед Прайс, отметив, что якобы проведенные испытания создали угрозу МКС. Он утверждал, что в результате появилось более 1500 обломков. После этого пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что якобы испытываемое РФ оружие может угрожать интересам национальной безопасности США и других космических держав.

"Фантазиям Госдепа нет предела. Россия не занимается милитаризацией космоса", - сказал Швыткин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что в очередной раз речь идет о проявлении двойных стандартов со стороны США. Ведь Вашингтон, заявляя о недопустимости испытания оружия в космосе, сам при этом такие вопросы активно продвигает, констатировал депутат.