Важнейший для часовщиков конкурс, Женевский Гран-при часового искусства (GPHG, Grand Prix d'Horlogerie de Geneve), в 2021 году выиграла компания Bvlgari. Она получила главный приз - "Золотую стрелку".

Награда вполне заслуженная: Octo Finissimo с вечным календарем стал седьмым мировым рекордом Bvlgari в области ультратонких часов начиная с 2014 года. Выбор жюри в других номинациях тоже в основном не вызвал вопросов, в отличие от предыдущих лет, богатых на сюрпризы.

Гран-при "Золотая стрелка"

Bvlgari Octo Finissimo Perpetual Calendar

Самый тонкий в мире вечный календарь с автоподзаводом (корпус 5,8 мм, механизм 2,75 мм). Переосмысление классического часового усложнения в бескомпромиссно современной манере. Интуитивно понятный лаконичный циферблат. Легкий корпус и браслет из титана.

57 000 CHF

"Хронограф"

Zenith Chronomaster Sport

Модель, запущенная в начале года, оснащена новым высокочастотным автоматическим калибром хронографа El Primero 3600 с точностью до 1/10 секунды и увеличенным до 60 часов запасом хода. Единственные часы, в которых безель размечен на десятые доли секунды.

Zenith Chronomaster Sport.

9 900 CHF

"Турбийон"

De Bethune Db Kind of Two Tourbillon

Современные тонкие двусторонние часы с турбийоном (толщина 9,5 мм). На лицевой стороне - циферблат с часовой и минутной стрелками, турбийон в положении "6 часов". Переворачиваем корпус - и видим более традиционный циферблат "трехстрелочника". Корпус из титана, механизм с ручным заводом, запас хода 120 часов.

De Bethune Db Kind of Two Tourbillon.

215 000 CHF

"Исключительная механика"

Piaget Altiplano Ultimate Automatic

Строго говоря, эту премию часы должны были получить в 2018 году, когда они впервые были представлены. Тогда они произвели фурор ультратонким корпусом (4,3 мм) и конструкцией: все детали механизма крепились к задней крышке. Видимо, после того как в прошлом году Altiplano Ultimate Concept (с ручным заводом, но толщиной уже 2 мм) получил "Золотую стрелку", жюри конкурса решило восстановить справедливость.

Piaget Altiplano Ultimate Automatic.

30 300 CHF

"Мужские часы"

Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9sa5

Высокочастотный автоматический калибр 9SA5 выпущен в 2020 году в честь 60-летия Grand Seiko. Часы SLGH005 (другое название этой же модели) - первые из оснащенных им. Точность -3/+5 секунд в день, запас хода 80 часов.

Grand Seiko Hi-Beat 36000 80 Hours Caliber 9sa5.

10 500 CHF

"Женские часы"

Piaget Limelight Gala Precious Rainbow

Переосмысленная винтажная модель 1973 года, украшенная сапфирами и цаворитами, подобранными в "радужной" градиентности. Корпус, браслет и циферблат из розового золота с узором palace, который вдохновлен высокой модой: часы, подобно изящной шелковой ленте, пластично оборачиваются вокруг запястья. Механизм с автоподзаводом.

Piaget Limelight Gala Precious Rainbow.

99 000 CHF

"Ювелирные часы"

Chopard Flower Power

Часы в единственном экземпляре (коллекция Red Carpet 2021) из белого золота Fairmined с розовыми сапфирами и бриллиантами, собранными в цветочные гирлянды. Общий вес драгоценных камней - 44,5 кт, диаметр корпуса - 19,6 мм, кварцевый механизм.

Chopard Flower Power.

489 000 CHF

"Женские часы с усложнениями"

Van Cleef & Arpels Lady Feerie Watch

Фигурки крылатых фей эффектно используются в часах Van Cleef & Arpels с ретроградными функциями с 2007 года. В этой модели в изящном (33 мм) корпусе из белого золота фея отмеряет течение минут волшебной палочкой (ретроградная стрелка). В центре циферблата - "прыгающий час". Крылья выполнены из плиссированной и гризайльной эмали. Механизм с автоподзаводом.

Van Cleef & Arpels Lady Feerie Watch.

104 000 CHF

"Мужские часы с усложнениями"

Mb&F Lmx Titanium

Часы созданы в честь 10-летия коллекции MB&F Legacy Machines (LM), отсюда литера-цифра X, отсылающая также к симметрии модели. Два наклонных циферблата с белым лаковым покрытием независимо отображают часы и минуты. Купол стекла открывает взгляду всю механику. Титан, зеленое CVD-покрытие, колоссальный запас хода - 168 часов (7 дней).

Mb&F Lmx Titanium.

106 000 CHF

"Канонические часы"

Audemars Piguet Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin

Одни из самых узнаваемых часов Audemars Piguet диаметром 39 мм в этот раз представлены в тонком корпусе (8,1 мм) и на браслете из платины, с эффектным зеленым циферблатом. Примечательно, что почти такая же модель Jumbo, только из белого золота и с узором tapisserie на желтом циферблате, получила в 2019 году премию в этой же номинации.

Audemars Piguet Royal Oak "jumbo" Extra-Thin.

97 100 CHF

"Дайверские часы"

Louis Vuitton Tambour Street Diver Skyline Blue

Урбанистический облик часов не мешает их дайверским качествам. Безель для дайвинга на отметке 1:30, заводная головка на 3:00. Буква V на шкале погружения поворачивается, чтобы совпасть с такой же V на конце минутной стрелки: вместе они образуют X, который отмечает начало погружения. Первые 15 минут выделяются яркой шкалой.

Louis Vuitton Tambour Street Diver Skyline Blue.

6350 CHF

"За дерзость"

Louis Vuitton Tambour Carpe Diem

Неожиданная версия часов с жакемарами (движущимися фигурками). Время можно узнать, нажав на кнопку в форме змеи справа на корпусе. Голова змеи на циферблате сдвигается, открывая во лбу черепа окно "прыгающего часа", в это же время хвост указывает минуты, а челюсть скелета опускается, открывая надпись Carpe Diem ("Лови момент"). Розовое золото, 46,8 мм, ручной завод.

Louis Vuitton Tambour Carpe Diem.

465 000 CHF

"Инновации"

Bernhard Lederer Central Impulse Chronometer

Центральный импульсный хронометр - плод десятилетнего труда Бернхарда Ледерера. На скелетонизированном циферблате - два ажурных малых секундных циферблата. В конструкции механизма одна заводная головка, управляющая парой отдельных зубчатых колес. Получая импульс каждые 10 секунд, они обеспечивают постоянную силу и идеально равномерный крутящий момент спускового механизма. Белое золото, 44 мм, ручной завод.

Bernhard Lederer Central Impulse Chronometer.

137 850 CHF

"Астрономические функции"

Christiaan Van Der Klaauw Cvdk Planetarium Eise Eisinga

На позиции "6 часов" - самый маленький механический планетарий в мире, мини-версия планетария на потолке астрономического музея в Нидерландах. Он отображает в реальном времени движение 6 планет - Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и Сатурна. Планетарий привязан к дате, так что легко установить календарь и время. Вспоминается ювелирный планетарий Van Cleef & Arpels 2018 года, взявший тогда приз "женские часы с усложнениями".

Christiaan Van Der Klaauw Cvdk Planetarium Eise Eisinga.

59 950 CHF

"Художественные ремесла"

Mb&F Lm Se Eddy Jaquet "around The World In Eighty Days"

Компания MB&F привлекла гравера Эдди Жаке для иллюстрации "80 дней вокруг света". Гравировка выполнена непосредственно на платине (основе) довольно сложного механизма. При этом платина также выполняет функции циферблата. Розовое золото, диаметр 44,5 мм, ручной завод.

Mb&F Lm Se Eddy Jaquet "around The World In Eighty Days".

159 000 CHF

"Малая стрелка"

Tudor Black Bay Ceramic

Традиционная номинация для часов стоимостью от 3500 до 10 000 CHF. Модель знаковой для Tudor коллекции Black Bay выполнена в корпусе из черной матовой керамики. Автоматический мануфактурный калибр MT5602-1U, сертификация COSC и Master Chronometer от METAS (хронометрия и устойчивость к магнитным полям).

Tudor Black Bay Ceramic.

4500 CHF

"Вызов"

Ciga Design Blue Planet

В номинации для часов до 4000 CHF победил китайский бренд - на GPHG такое впервые. Стрелка-штурвал указывает и часы, и минуты. Диск с изображением Земли вращается, положение штурвала соответствует отметкам часа. В то же время минутный диск (внутренняя черная шкала с разметкой до 60) вращается против часовой стрелки. Совмещение показателей и позволяет определить время. На фото - 5:00 (60 мин. =0).

Ciga Design Blue Planet.

1800 CHF

"Открытие"

Furlan Marri Mr. Grey Ref. 1041-A

Марка основана двумя энтузиастами год назад. Это их первый хронограф с гибридным механизмом Mecha-Quartz (его изобрели в 1980-е годы во время кварцевого кризиса). Создание модели было профинансировано методом краудфандинга в марте 2021 года.

Furlan Marri Mr. Grey Ref. 1041-A.

495 CHF