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16.11.2021 21:52
Рубрика: В мире

Жители Амстердама раскритиковали решение об отмене новогодних празднеств

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8611)
На новый год жители Амстердама останутся без праздника. Такое решение приняла мэрия столицы Нидерландов на фоне очередного всплеска "короны", из-за которого правительство ранее ввело частичный локдаун на три недели. Об отмене новогодних мероприятий, которые имеют символическое значение для всего королевства, сообщается на официальном портале города.

"Новогодние торжества, организуемые муниципалитетом, в этом году не состоятся. Мэр решил отменить как главное празднование на Музейной площади (церемонию Общенационального обратного отсчета времени), так и шоу фейерверков в разных районах", - объявил нерадостные новости городской совет. Там признают, что не в состоянии сейчас спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с пандемией после 3 декабря, когда кабинет премьера Марк Рютте соберется на совещание о возможном продлении карантина.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"Из-за быстрого роста числа коронавирусных инфекций и госпитализаций, а также введения дополнительных мер перспективы довольно мрачные. Поскольку совершенно неясно, как дальше пойдут дела, а нам уже сейчас надо вкладывать значительные средства в эти шоу, то продолжать подготовку к ним считаем нецелесообразным", - объяснили чиновники свое непростое решение. Ситуация с "короной" в Нидерландах действительно остается непростой - притом что здесь привилось около 85 процентов населения. По меркам ЕС это довольно высокий уровень вакцинации. Однако в начале недели в стране зафиксировали рекордное число заболевших - более 19 тысяч за одни сутки. Между тем далеко не все голландцы отнеслись к действиям властей с пониманием. "До начала января еще столько времени! Зачем было спешить?", "В следующем году история повторится. И потом еще через год. Впадаем в вечную спячку", "Не могу понять, какое отношение "корона" имеет к фейерверкам. Это замечательная традиция, я не собираюсь ей изменять", - негодуют жители Амстердама в соцсетях. Один из них предложил собраться ночью 31 декабря на дамбе с музыкой и выпивкой.

В соседней Германии под вопросом оказалось проведение рождественских ярмарок. Премьер Саксонии Михаэль Кречмер стал первым высокопоставленным политиком, призвавшим вновь отказаться от них в этом году. "Невозможно представить, что люди будут стоять на базаре, потягивая глинтвейн, в то время как переполненные больницы будут работать на пределе сил", - заявил Кречмер телеканалу NTV. Однако многие предприниматели возмутились его словами. "Делать такие заявления безответственно, ведь Кречмер ранее сам выдал нам разрешение! - возмущается 52-летний оператор одной из рождественских палаток Дрездена Хольгер Цастров. - Мы уже утвердили бюджет, заключили контракты с поставщиками, наняли персонал. Мы соблюдаем все правила гигиены! Запрет пустит нас по миру. Это будет означать смерть рождественских ярмарок". Впрочем, большинство из них все же надеются открыться с соблюдением "правила двух П". Власти Берлина уже объявили, что привившиеся и переболевшие граждане смогут посетить праздник.

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