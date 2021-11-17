12 ноября на "Главбухе года" обсудили новый вид налогового контроля и выбрали лучшую бухгалтерию страны

74% бухгалтеров - женщины, и вероятность того, что главбухом года станет именно женщина, очень высокая, что и подтверждали предыдущие семь лет проведения конкурса. В этом году все пошло иначе - победил мужчина.

Главбухом года, по версии журнала "Главбух", стал Иван Воробьев, бухгалтер из небольшой московской компании. Во время финальной схватки он не только обошел опытных соперниц, среди которых были главные бухгалтеры и даже заместители генеральных директоров, но и завоевал симпатию 30 000 зрителей, наблюдавших за трансляцией в прямом эфире.

Номинация "Лучшая бухгалтерия" в этот раз досталась красноярскому литейно-прессовому заводу "СЕГАЛ". Бухгалтерская команда завода смогла обойти более крупные бухгалтерии из "ДНС Ритейл" и "Табер Трейд" (ТМ "Подружка").

Для зрителей прямого эфира Актион Бухгалтерия организовала профессиональные мастер-классы с чиновниками и аудиторами. В частности, бизнес узнал, чьи доходы на самом деле контролирует новая система налоговиков АСК ДФЛ и как она работает. Подробностями поделился один из разработчиков автоматизированной системы контроля за доходами физлиц, Владислав Лабутов, начальник отдела управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС и по совместительству наставник премии "Главбух года".

Владислав рассказал, что АСК ДФЛ следит в первую очередь за выплатами, которые осуществляют налоговые агенты и плательщики страховых взносов. Информация об этих выплатах попадает в систему налоговиков из отчетности компаний и ИП, а также из сведений, которые ФНС получает от других ведомств. Отчетность - это 2-НДФЛ, РСВ, приложения к декларации по налогу на прибыль, 3-НДФЛ, декларация по УСН. Информация о переходе права собственности на недвижимость поступает из Росреестра, о купле-продаже транспорта - от ГИБДД. Из приложения "Мой налог" - данные о чеках, пробитых самозанятыми.

АСК ДФЛ выводит средние зарплаты и оценивает динамику выплат по каждой организации, отрасли, каждому региону. Учитывает даже размер бизнеса. Исходя из этого строит прогноз, есть ли у компании риски по выплате скрытой зарплаты.

Важный плюс системы - она аккумулирует данные, которые предоставляют компании в ответ на требование пояснений. Если эти данные устраивают ФНС, то в следующий раз требование уже не придет.

Владислав Лабутов объяснил, что ФНС пока не планирует массово следить за движениями по банковским картам граждан. И тем более контролировать несоответствие расходов доходам.

В следующем году, как анонсировала главный редактор журнала "Главбух" и один из членов жюри премии Светлана Ковалевская, появится третья номинация для молодых бухгалтеров - Актион Студенты.

Справка

Актион Бухгалтерия началась 27 лет назад с журнала "Главбух". Со временем журнал стал электронным, появились новые сервисы и бухгалтерские продукты, журнальные статьи переродились в точные рекомендации, а сотни тысяч бухгалтеров стали повышать квалификацию в наших онлайн-школах. Помогая клиентам в своих продуктах, эксперты Актион Бухгалтерии провели миллионы консультаций, разобрались в кейсах разных компаний, по итогам срезов знаний выявили слабые места бухгалтерий разных отраслей. Такая глубокая экспертиза позволила Актион Бухгалтерии совместно с партнерами создать собственную шкалу оценки работы бухгалтерий России. И на основе этой оценки начиная с 2020 года выбирается лучшая бухгалтерия страны.

Лучшую бухгалтерию страны эксперты Актион Бухгалтерии совместно с "Делойт" в СНГ определяли в два этапа. На первом этапе бухгалтеры, работающие в одной компании, объединяли свои баллы, которые они набрали на личном этапе конкурса "Главбух года". Те отделы, которые оказались дружнее и профессиональнее, поднимались в рейтинге бухгалтерий. На втором этапе первые 10 компаний с самыми высокими баллами в рейтинге получили анкету с вопросами для оценки эффективности работы отделов. В этом году ситуация накалилась, и за выход в финал сражались уже 50 лучших бухгалтерий нашей страны. Этот показатель в два раза превышает число участников прошлого года.

Пресс-релиз предоставлен Актион Бухгалтерия