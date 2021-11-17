18 ноября открывается арфовый фестиваль "Две столицы. Москва - Минск"

В четверг открывается минский сезон международного арфового фестиваля "Две столицы. Москва - Минск". Продлится фест до 21 ноября.

- Идея музыкального форума принадлежит талантливой выпускнице Московской консерватории Надежде Сергеевой, - рассказала белорусский продюсер фестиваля арфистка Вероника Грабовская. - Московский сезон проходил весной этого года, в нем участвовали учащиеся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Это стало для них огромным событием - приехать в Москву и выступить на лучших сценах.

Сейчас Беларусь принимает арфистов из России в Минске. Фестиваль откроется концертом в Белорусской государственной филармонии: в Малом зале им. Г. Ширмы прозвучат произведения Генделя, Моцарта, Дебюсси, Равеля, Глиэра, арфисты будут выступать в сопровождении ансамбля солистов Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь.

- Мы очень рады приветствовать российских арфистов, постарались предоставить для выступлений самые прекрасные залы, - говорит Вероника Грабовская. - Кроме филармонии, площадками фестиваля станут Национальный художественный музей и Камерный зал имени Ларисы Александровской Большого театра Беларуси, где состоится финальный концерт.

Мастер-классы известных арфистов России и Беларуси можно будет увидеть в онлайн-трансляции. Выступят такие признанные артисты, как профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка России Наталия Шамеева, солистка Большого театра России Елизавета Мерная, Александр Болдачев - арфист, композитор, художественный руководитель Цюрихского фестиваля арф.

- Мы хотим показать детям разные арфовые школы, чтобы и они поделились друг с другом своими открытиями в музыке, - отметила Вероника Грабовская. - Все это послужит развитию талантливых юных арфистов Беларуси и России. Арфа, считаю, самый прекрасный инструмент симфонического оркестра, ее тембр всегда слышен. Если спросить детей, которые пришли учиться играть на арфе, почему выбрали именно этот инструмент, они часто рассказывают о балете "Щелкунчик" или "Лебедином озере" - настолько завораживающе звучит там арфа. После этого ребятам хочется самим научиться играть именно на этом инструменте.

Возраст участников форума - от шести лет до восьмидесяти трех. Кроме арфистов, на фестиваль "Две столицы. Москва - Минск" прибудут почетные гости: Молодежный оркестр флейт и его руководитель заслуженный деятель искусств, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Кудря.