Александр Сидякин назначен врио руководителя исполкома "Единой России"

Президиум Генсовета "Единой России" назначил Александра Сидякина врио руководителя центрального исполкома партии. Сидякин до настоящего времени возглавлял администрацию главы Башкирии. Окончательное решение по его назначению на новую партийную должность будет принято на съезде "Единой России", который пройдет 4 декабря.

Секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак напомнил, что в свое время Сидякин был также одним из самых эффективных депутатов фракции в Госдуме.

"Порядка 50 его законотворческих инициатив стали действующими законами. В качестве первого зампредседателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ он успешно возглавлял нашу партийную рабочую группу по защите прав дольщиков и вкладчиков", - отметил он.

Как сообщили в партии, Александр Борисов, возглавлявший ЦИК ЕР последние четыре года, будучи избранным депутатом, сосредоточится на работе в Госдуме.