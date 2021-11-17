Аналитик: Для рубля настали нервные времена

Как это часто бывает с рублем, он долго и упорно растет, а потом вдруг резко переключается в режим падения. И сила этого падения усиливается, когда, как сейчас, одновременно в новостях появляются заголовки о потенциальных санкциях против России, а доллар настойчиво обновляет 16-месячные максимумы к основным конкурентам, рассказал "РГ" финансовый аналитик.

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Для рубля настали нервные времена. Необходимость технической коррекции курса после внушительного роста неудачно наложилась на взлет геополитических трений. Рубль, который долгое время плыл против течения, теперь отдался на волю течению, резко догоняя изменившиеся фундаментальные факторы.

Как это часто бывает с рублем, он долго и упорно растет, а потом вдруг резко переключается в режим падения. И сила этого падения усиливается, когда, как сейчас, одновременно в новостях появляются заголовки о потенциальных санкциях против России, а доллар настойчиво обновляет 16-месячные максимумы к основным конкурентам. Сложно не утонуть в таком информационном шуме.

В этих условиях стоит поднять вопрос, при каких курсах евро и доллара к рублю можно говорить, что это не техническая коррекция по рублю, но что-то более тревожное и затяжное.

Единая валюта выглядит слабой в этом году, и примерно месяц назад мы отмечали наиболее экстремальную перепроданность EURRUB, поэтому текущее восстановление к 83 рублям - уровням пятинедельной давности - не стоит считать чем-то из ряда вон.

Рассматривая весь путь снижения EURRUB с ноября 2020-го по "дно" конца октября, минимальный откат видится на уровнях вблизи 83,5. Через этот уровень пролегает 50-дневная скользящая средняя и уровень коррекции по Фибоначчи в 76,4% от спада за последние 12 месяцев.

Впрочем, возможна и более глубокая коррекция, до 85,5. Рост EURRUB выше будет реальностью при резком изменении макроэкономического фона. Это уровни 61,8% от снижения за прошедший год. Также ранее мы видели, что с августа 2020-го уход выше этих уровней вызывал капитуляцию покупателей рубля.

С долларом ситуация заметно динамичней. USDRUB уже доскакала до 61,8% уровня коррекции от пика в ноябре 2020 года до дна в конце прошлого месяца. Закрепление по итогам этой неделе над отметкой 73,5 рискует вызвать более масштабную капитуляцию покупателей рубля, очень быстро направив его на 75 и далее на 77.

Однако, пока котировки рубля к доллару и евро остаются ниже указанных уровней, базовым остается сценарий, что мы видим лишь временную перетряску портфелей от годового роста рубля и сохранение потенциала дальнейшего укрепления российской валюты на сильном фундаменте макроэкономики и жесткой монетарной политики.