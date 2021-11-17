Аналитик: Для рубля настали нервные времена

Новости

Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 04:27
Интерпол нашел в Англии пропавшую 30 лет назад жительницу Иркутска 04:18
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска 03:48
В Бундестаге назвали возможную причину задержки сертификации "СП-2" 03:39
Морские службы Франции спасли в водах Ла-Манша более 270 мигрантов 02:58
Вучич заявил о намерении покупать у РФ газ ежегодно в течение 10 лет 02:21
В Нью-Йорке только привитым разрешат встретить Новый год на Таймс-сквер 01:49
Определились все потенциальные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022 01:14
Четверо россиян задержаны в Косово 00:44
Минобороны Турции уклонилось от комментариев о размещении С-400 16.11.2021
ВОЗ: Пандемия затянулась из-за неравного доступа к вакцинации 16.11.2021
Зампостпреда РФ при ООН назвала ситуацию в Беларуси следствием вмешательства 16.11.2021
Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в шесть раз за пять лет 16.11.2021
Более 1700 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 16.11.2021
Пользователи портала Downdetector сообщили о сбоях в работе Google 16.11.2021
Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку-2" 16.11.2021
Олег Ляшко требует возбудить против Зеленского дело о госизмене 16.11.2021
В Мексике арестовали жену лидера крупнейшего наркокартеля Халиско 16.11.2021
Смертники устроили серию терактов в столице Уганды 16.11.2021
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе 16.11.2021
Европа может столкнуться с масштабными отключениями электричества 16.11.2021
РПЦ: "Ангар спасения" поможет бездомным привиться и получить сертификат 16.11.2021
Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 16.11.2021
Шойгу принял доклад нового командующего Восточным военным округом 16.11.2021
США планируют дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 16.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
Где в Москве можно зимой отдохнуть с пользой для здоровья
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Аналитик: Для рубля настали нервные времена

Текст: Роман Маркелов
Как это часто бывает с рублем, он долго и упорно растет, а потом вдруг резко переключается в режим падения. И сила этого падения усиливается, когда, как сейчас, одновременно в новостях появляются заголовки о потенциальных санкциях против России, а доллар настойчиво обновляет 16-месячные максимумы к основным конкурентам, рассказал "РГ" финансовый аналитик.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Для рубля настали нервные времена. Необходимость технической коррекции курса после внушительного роста неудачно наложилась на взлет геополитических трений. Рубль, который долгое время плыл против течения, теперь отдался на волю течению, резко догоняя изменившиеся фундаментальные факторы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперт назвал лучшие дни для покупки валюты

Как это часто бывает с рублем, он долго и упорно растет, а потом вдруг резко переключается в режим падения. И сила этого падения усиливается, когда, как сейчас, одновременно в новостях появляются заголовки о потенциальных санкциях против России, а доллар настойчиво обновляет 16-месячные максимумы к основным конкурентам. Сложно не утонуть в таком информационном шуме.

В этих условиях стоит поднять вопрос, при каких курсах евро и доллара к рублю можно говорить, что это не техническая коррекция по рублю, но что-то более тревожное и затяжное.

Единая валюта выглядит слабой в этом году, и примерно месяц назад мы отмечали наиболее экстремальную перепроданность EURRUB, поэтому текущее восстановление к 83 рублям - уровням пятинедельной давности - не стоит считать чем-то из ряда вон.

Рассматривая весь путь снижения EURRUB с ноября 2020-го по "дно" конца октября, минимальный откат видится на уровнях вблизи 83,5. Через этот уровень пролегает 50-дневная скользящая средняя и уровень коррекции по Фибоначчи в 76,4% от спада за последние 12 месяцев.

Фото: istock
Как курс рубля сформируется к началу декабря

Впрочем, возможна и более глубокая коррекция, до 85,5. Рост EURRUB выше будет реальностью при резком изменении макроэкономического фона. Это уровни 61,8% от снижения за прошедший год. Также ранее мы видели, что с августа 2020-го уход выше этих уровней вызывал капитуляцию покупателей рубля.

С долларом ситуация заметно динамичней. USDRUB уже доскакала до 61,8% уровня коррекции от пика в ноябре 2020 года до дна в конце прошлого месяца. Закрепление по итогам этой неделе над отметкой 73,5 рискует вызвать более масштабную капитуляцию покупателей рубля, очень быстро направив его на 75 и далее на 77.

Однако, пока котировки рубля к доллару и евро остаются ниже указанных уровней, базовым остается сценарий, что мы видим лишь временную перетряску портфелей от годового роста рубля и сохранение потенциала дальнейшего укрепления российской валюты на сильном фундаменте макроэкономики и жесткой монетарной политики.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Минздрав уточнил сроки действия QR-кода, если привитый все же заболеет СOVID-19
Минобороны РФ: Баку и Ереван прекратили столкновения на границе
МИД РФ призвал обсудить космическую безопасность
Nord Stream 2 AG создаст "дочку" для части трубы в Германии
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью