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17.11.2021 19:00
Рубрика: Общество

Анна Попова назвала условие снятия ограничений из-за коронавируса

Текст: Анастасия Селиванова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что сначала нужно привить всех граждан России от коронавирусной инфекции, а уже потом обсуждать снятие ограничений, введенных из-за пандемии. Такое мнение она высказала на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Фото: Сергей Михеев/РГ
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По мнению Поповой, в мире в целом растет количество вирусов в популяции, поэтому выросло и число зараженных людей, в связи с чем вероятность встречи с коронавирусом в моменте времени кратно увеличилась.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 достигнет 80% до лета следующего года при условии, что темпы вакцинации сохранятся на текущем уровне. На данный момент эта планка составляет чуть менее 50%.

Всего, по данным оперштаба, в стране было сделано более 63 миллионов уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, а полный курс вакцинации проведен 58 миллионов раз.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор COVID-19. Мы справимся! Прививки и вакцинация

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