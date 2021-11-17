Анна Попова назвала условие снятия ограничений из-за коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что сначала нужно привить всех граждан России от коронавирусной инфекции, а уже потом обсуждать снятие ограничений, введенных из-за пандемии. Такое мнение она высказала на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По мнению Поповой, в мире в целом растет количество вирусов в популяции, поэтому выросло и число зараженных людей, в связи с чем вероятность встречи с коронавирусом в моменте времени кратно увеличилась.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что уровень коллективного иммунитета в России к COVID-19 достигнет 80% до лета следующего года при условии, что темпы вакцинации сохранятся на текущем уровне. На данный момент эта планка составляет чуть менее 50%.

Всего, по данным оперштаба, в стране было сделано более 63 миллионов уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, а полный курс вакцинации проведен 58 миллионов раз.