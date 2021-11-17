Архитектор Константин Фомин рассказал о Ржевском мемориале и новых проектах

Архитектору Константину Фомину 31 год. Он стал самым молодым со­искателем премии Союзного государства в области литературы и искусства за проект "Ржевский мемориал Советскому солдату".

На счету архитектора Константина Фомина (слева) и скульптора Андрея Коробцова уже более 80 серьезных конкурсов.

Константин, как вы стали архитектором?

Константин Фомин: Наверное, вопреки самому себе. Я родился в Электростали Московской области, учился в музыкальной и художественной школах. В музыкальной постигал науку игры на баяне. Меня брали в музыкальное училище, но я не захотел. Решил стать живописцем, а стал... архитектором.

Как познакомились с партнером по творчеству скульптором Андреем Коробцовым?

Константин Фомин: Поскольку я из Подмосковья, а Андрей из Белгородской области, нам дали общежитие. Стали вместе играть в шахматы и футбол. А потом выяснилось, что у нас с Андреем в профессии большие амбиции. Решили вместе добиваться высоких результатов. Монументальные памятники - симбиоз двух профессий - скульптора и архитектора, и невозможно одному добиться какого-то результата. На нашем счету уже более 80 совместных конкурсов. В 2010-м мы выиграли конкурс "Наше отечество".

Вы когда-нибудь ссоритесь?

Константин Фомин: Мы постоянно спорим, но благодаря спорам рождается качественный результат.

Когда все гладко идет, это неправильно.

Вы окончили с отличием академию...

Константин Фомин: С красным дипломом. Но мне диплом ни разу не понадобился. Все доказывать приходится только делом.

Как пришла идея участвовать в проекте Ржевского мемориала?

Константин Фомин: Мы подали заявку и стали работать. Первый этап проиграли. Как и наши конкуренты тоже. Жюри посчитало, что проекты не соответствуют "высоте идеи". Действительно, все проекты были очень пафосные. Например, был даже солдат с флагом и грудь колесом. Когда стали глубже погружаться в тему, то поняли, что никакой патетики здесь не нужно. Подвиг велик именно в своей простоте.

Кому пришла идея с журавлями?

Константин Фомин: Во время обсуждения. Мы попытались по-своему истолковать знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом".

Как прошла встреча с президентами Беларуси и России на открытии монумента?

Константин Фомин: Прошли изоляцию, чтобы попасть в белую зону и лично с ними пообщаться. Это длилось около часа, и мы почувствовали, что памятник президентам понравился. Считаю, что Владимир Владимирович сказал очень важные слова: "Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма".

Константин, в сражениях на Ржевском рубеже погибло более миллиона человек. Сколько фамилий павших на стенах мемориала?

Константин Фомин: На стелах сейчас более 17 тысяч фамилий. Этот скорбный список не закрыт...

Расскажите о ваших последних проектах.

Константин Фомин: У нас их много. 12 августа в Комсомольске-на-Амуре торжественно открыт бюст Виталию Копылову. Этот инженер-механик, организатор промышленного производства, который всем сердцем радел за завод, которым руководил.

Мой дед Георгий Михайлович Елизаров добровольцем ушел на фронт. Участник Парада Победы 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени...

А памятник летчику Михаилу Девятаеву?

Константин Фомин: Это тоже интересный проект. Там, в Торбеево, было место захолустное: поле да болото. Тысячу свай забили, песок засыпали, и возник оазис. Так уж повелось, что где мы ставим памятники, там эти места как бы возрождаются. Так и с памятником Михаилу Девятаеву получилось.

Чем занимается ваше архитектурное бюро?

Константин Фомин: Проектируем загородные дома, делаем интерьеры. Во время пандемии пришлось уйти на удаленку.

Уехали из офиса?

Константин Фомин: Да, так легче работать.

Что в планах?

Константин Фомин: Делаем памятник в Ленинградской области великому князю Александру Невскому. В будущем году, надеемся, будет открыт монумент Борису Капустину и Юрию Янову, которые 55 лет назад отвернули падающий на город самолет ценой своей жизни. Об этом спела Эдита Пьеха в песне "Огромное небо".

Где будет стоять памятник?

Константин Фомин: В Ростове-на-Дону, на родине Бориса Капустина. Его именем названа улица, его имя носит лицей № 51 - бывшая школа, в которой учился будущий летчик. В лицее есть небольшой музей - в нем хранятся личная записная книжка, томик Есенина, с которым почти не расставался капитан...

В вашем творчестве преобладает военная тема.

Константин Фомин: Она мне очень близка. Мой дед Георгий Михайлович Елизаров добровольцем ушел на фронт, воевал в 27-й армии 2-го Украинского фронта в 302-м минометном полку. Освобождал правобережную часть Украины, Молдавию, Венгрию, Чехословакию. Участник Парада Победы 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу".

Расскажите о семье.

Константин Фомин: Жена тоже скульптор, у нас двое детей. Дочке Софии три года, сыну Марку - полтора.

Как вы их воспитываете?

Константин Фомин: Стараюсь их слышать.