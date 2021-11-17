Архитектор Константин Фомин рассказал о Ржевском мемориале и новых проектах

Константин, как вы стали архитектором?
Константин Фомин: Наверное, вопреки самому себе. Я родился в Электростали Московской области, учился в музыкальной и художественной школах. В музыкальной постигал науку игры на баяне. Меня брали в музыкальное училище, но я не захотел. Решил стать живописцем, а стал... архитектором.
Как познакомились с партнером по творчеству скульптором Андреем Коробцовым?
Константин Фомин: Поскольку я из Подмосковья, а Андрей из Белгородской области, нам дали общежитие. Стали вместе играть в шахматы и футбол. А потом выяснилось, что у нас с Андреем в профессии большие амбиции. Решили вместе добиваться высоких результатов. Монументальные памятники - симбиоз двух профессий - скульптора и архитектора, и невозможно одному добиться какого-то результата. На нашем счету уже более 80 совместных конкурсов. В 2010-м мы выиграли конкурс "Наше отечество".
Вы когда-нибудь ссоритесь?
Константин Фомин: Мы постоянно спорим, но благодаря спорам рождается качественный результат.
Когда все гладко идет, это неправильно.
Вы окончили с отличием академию...
Константин Фомин: С красным дипломом. Но мне диплом ни разу не понадобился. Все доказывать приходится только делом.
Как пришла идея участвовать в проекте Ржевского мемориала?
Константин Фомин: Мы подали заявку и стали работать. Первый этап проиграли. Как и наши конкуренты тоже. Жюри посчитало, что проекты не соответствуют "высоте идеи". Действительно, все проекты были очень пафосные. Например, был даже солдат с флагом и грудь колесом. Когда стали глубже погружаться в тему, то поняли, что никакой патетики здесь не нужно. Подвиг велик именно в своей простоте.
Кому пришла идея с журавлями?
Константин Фомин: Во время обсуждения. Мы попытались по-своему истолковать знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом".
Как прошла встреча с президентами Беларуси и России на открытии монумента?
Константин Фомин: Прошли изоляцию, чтобы попасть в белую зону и лично с ними пообщаться. Это длилось около часа, и мы почувствовали, что памятник президентам понравился. Считаю, что Владимир Владимирович сказал очень важные слова: "Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма".
Константин, в сражениях на Ржевском рубеже погибло более миллиона человек. Сколько фамилий павших на стенах мемориала?
Константин Фомин: На стелах сейчас более 17 тысяч фамилий. Этот скорбный список не закрыт...
Расскажите о ваших последних проектах.
Константин Фомин: У нас их много. 12 августа в Комсомольске-на-Амуре торжественно открыт бюст Виталию Копылову. Этот инженер-механик, организатор промышленного производства, который всем сердцем радел за завод, которым руководил.
А памятник летчику Михаилу Девятаеву?
Константин Фомин: Это тоже интересный проект. Там, в Торбеево, было место захолустное: поле да болото. Тысячу свай забили, песок засыпали, и возник оазис. Так уж повелось, что где мы ставим памятники, там эти места как бы возрождаются. Так и с памятником Михаилу Девятаеву получилось.
Чем занимается ваше архитектурное бюро?
Константин Фомин: Проектируем загородные дома, делаем интерьеры. Во время пандемии пришлось уйти на удаленку.
Уехали из офиса?
Константин Фомин: Да, так легче работать.
Что в планах?
Константин Фомин: Делаем памятник в Ленинградской области великому князю Александру Невскому. В будущем году, надеемся, будет открыт монумент Борису Капустину и Юрию Янову, которые 55 лет назад отвернули падающий на город самолет ценой своей жизни. Об этом спела Эдита Пьеха в песне "Огромное небо".
Где будет стоять памятник?
Константин Фомин: В Ростове-на-Дону, на родине Бориса Капустина. Его именем названа улица, его имя носит лицей № 51 - бывшая школа, в которой учился будущий летчик. В лицее есть небольшой музей - в нем хранятся личная записная книжка, томик Есенина, с которым почти не расставался капитан...
В вашем творчестве преобладает военная тема.
Константин Фомин: Она мне очень близка. Мой дед Георгий Михайлович Елизаров добровольцем ушел на фронт, воевал в 27-й армии 2-го Украинского фронта в 302-м минометном полку. Освобождал правобережную часть Украины, Молдавию, Венгрию, Чехословакию. Участник Парада Победы 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу".
Расскажите о семье.
Константин Фомин: Жена тоже скульптор, у нас двое детей. Дочке Софии три года, сыну Марку - полтора.
Как вы их воспитываете?
Константин Фомин: Стараюсь их слышать.