Овен
Если чувствуете себя белкой в колесе, то самое время пораньше завершить все свои дела
Телец
На горизонте кадровые перестановки. Сделайте что-то прямо сейчас, чтоб укрепить свои позиции.
Близнецы
Если ваше самочувствие неидеально и проблемы валятся на голову, оставьте переживания и начните со здоровья.
Рак
Вам необходимо пожертвовать своими профессиональными интересами и планами во благо близких.
Лев
Отказавшись от безумных трат, вы сможете сохранить не только толщину своего кошелька, но и здоровье своего желудка.
Дева
Пытаться переделать все в выходные - и дома убраться, и на дискотеку выбраться - не стоит.
Весы
Не стоит, повинуясь капризу, давать отставку человеку, с которым пройдены испытания огнем, водой и медными трубами.
Скорпион
Считается, что пора любви - весна, но сердце не обращает внимания на календарь.
Стрелец
Неожиданная встреча со старыми знакомыми подарит вам прекрасное настроение. Вашу депрессию как рукой снимет.
Козерог
Если вы стали замечать, что превращаетесь в трудоголика, помните, что от отдохнувшего работника пользы больше.
Водолей
Следует помнить о скромной синице, именно она принесет удачу и сохранит здоровье.
Рыбы
Пытаться что-то скрыть от вас в эти дни - занятие абсолютно бессмысленное. Но не зацикливайтесь на мелочах.