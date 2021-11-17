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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Если чувствуете себя белкой в колесе, то самое время пораньше завершить все свои дела

Телец

На горизонте кадровые перестановки. Сделайте что-то прямо сейчас, чтоб укрепить свои позиции.

Близнецы

Если ваше самочувствие неидеально и проблемы валятся на голову, оставьте переживания и начните со здоровья.

Рак

Вам необходимо пожертвовать своими профессиональными интересами и планами во благо близких.

Лев

Отказавшись от безумных трат, вы сможете сохранить не только толщину своего кошелька, но и здоровье своего желудка.

Дева

Пытаться переделать все в выходные - и дома убраться, и на дискотеку выбраться - не стоит.

Весы

Не стоит, повинуясь капризу, давать отставку человеку, с которым пройдены испытания огнем, водой и медными трубами.

Скорпион

Считается, что пора любви - весна, но сердце не обращает внимания на календарь.

Стрелец

Неожиданная встреча со старыми знакомыми подарит вам прекрасное настроение. Вашу депрессию как рукой снимет.

Козерог

Если вы стали замечать, что превращаетесь в трудоголика, помните, что от отдохнувшего работника пользы больше.

Водолей

Следует помнить о скромной синице, именно она принесет удачу и сохранит здоровье.

Рыбы

Пытаться что-то скрыть от вас в эти дни - занятие абсолютно бессмысленное. Но не зацикливайтесь на мелочах.

Общество Ежедневник Гороскоп

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