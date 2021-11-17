Австрия ужесточила правила въезда из-за пандемии

Австрийское правительство приняло решение ужесточить правила въезда в страну в связи с ухудшением ситуации с пандемией. Для пересечения границы потребуется сертификат, соответствующий правилам 3П (привит, переболел, протестирован). Нововведения начнут действовать с 22 ноября.

По данным портала nachrichten.at, тесты на антигены и антитела потеряют актуальность. К временно въезжающим гражданам на работу, учебу, по семейным обстоятельствам также будет относиться правило 3П. Причем для этой категории лиц прежняя льготная продолжительность ПЦР-тестов будет сокращена с семи дней до 72 часов. Исключением являются паспорта прививок для школьников.

Кроме того, как и во всей Австрии, срок действия сертификата о прививках для путешественников будет сокращен с одного года до девяти месяцев. Для адаптации к постановлению о мерах борьбы с COVID-19 предусмотрен переходный период до 6 декабря.

Между тем в Австрии объявили об ограничениях для непривитых, которых насчитывается около двух миллионов человек. Речь идет о людях, которые не имеют действительного сертификата о вакцинации и не могут доказать, что переболели инфекцией в последние 180 дней. Им нельзя посещать общественные мероприятия, спортивные сооружения, парикмахерские и крупные торговые сети. Они могут приобрести только лекарства, продукты и товары первой необходимости.