Банки начали внедрять идентификацию по лицу в офисах

Банки, входящие в топ-50 по активам, внедряют биометрическую идентификацию по лицу в офисах. Об этом их представители сообщили "Российской газете".

Благодаря этому, россияне смогут сразу вступать в диалог с сотрудником, который уже понимает, какие продукты у него есть, а какие - могут быть нужны. Но при этом есть и определенные риски, отметили собеседники "РГ".

Новую опцию внедряют Московский кредитный банк (МКБ) и "Ак Барс банк", рассказали "Российской газете" их представители.

"Мы готовимся к внедрению системы идентификации по лицу в наших устройствах в банкоматах и в терминалах, и на входе в офис, - рассказал "РГ" директор инновационных программ МКБ Александр Феденко. - Система позволит клиентам, приходя в отделение, уже вступать в диалог с сотрудником, который уже понимает, какие продукты у него есть, а какие - могут быть нужны. Мы уже проанализировали оснащенность инфраструктуры (достаточность системы видеонаблюдения, каналов, систем хранения видеоданных и т.п.), выбрали отделение, где будем проводить пилот, определились с технологиями "цифрового зрения" и машинного обучения, которые будем использовать. На первом этапе задача - оцифровать клиентский путь в допофисе с помощью "цифрового зрения", чтобы понять, какие здесь есть проблемы и резервы для улучшения качества обслуживания. Далее мы будем подключать технологии биометрической идентификации и real time marketing для реализации сценариев поведения клиентов, которые будут использовать в том числе сотрудники фронт-офисов для максимально точного предложения клиенту услуг и продуктов".

В пресс-службе "Ак Барс банка" уточнили, что используют собственную систему банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным - Face2.

"Алгоритмы Face2 позволяют с высокой точностью сопоставить человека, находящегося перед камерой со сканами документов из базы банка и вынести вердикт - один это человек или нет, - уточнили в банке. - При входе в офис установлен терминал электронной очереди. Если клиент уже сдал биометрию, то система его распознает и предложит персонализированные услуги".

Когда банки используют биометрическую идентификацию для дополнительной верификации клиента - это можно только приветствовать: алгоритмы обработки изображения лица действительно очень точно отличают человека, изображенного на фотографии в паспорте, от похожих на него людей, считает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. Такая верификация позволила бы снизить риски злоупотребления со стороны сотрудников банков, вступающих в сговор с мошенниками, уверен он.

Впрочем, пока сбор биометрических параметров россиян идет медленными темпами. По данным Банка России, к Единой биометрической системе (ЕБС) сейчас подключено 219 банков, собрано 213 тысяч биометрических образцов россиян. Для сравнения: число пользователей портала "Госуслуги" превышает 85 млн. Закон, принятый в 2020 году, обязал банки с универсальной лицензией передавать биометрические данные клиентов в ЕБС и предоставлять дистанционные услуги с проверкой клиента по лицу и голосу. Кроме того, расширились сфера действия биометрии и доступ к ЕБС. Данные могут получать не только банки, но и госучреждения, МФЦ, нотариусы, юридические лица и ИП. Правда, большинство его норм вступит в силу в 2022 году, причем банки попросили отсрочки до 2023 года, сообщала ранее "РГ".

Система распознавания лиц в режиме реального времени уже успешно внедряется в разных сегментах, где взаимодействие с клиентом является важным элементом, например, в ритейле, напомнил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.

Однако важно критически оценить эффекты от подобной новации. "В ряде сценариев, особенно когда во взаимодействии с клиентом замешан сотрудник банка, система распознавания лиц может быть излишней, - подчеркнул Кривошея. - Например, если клиент уже обратился в отделение и у сотрудника есть персональные данные клиента, распознавание лица - лишний шаг, который может быть неэффективной инвестицией. Можно ввести данные в систему и получить подробный профиль клиента с персонализированными предложениями. Для этого, скорее, необходимо развивать системы персонализации, нежели машинного видения. И именно это отличает сценарий использования банковских услуг от других сегментов (в том числе ритейла): клиент сейчас обращается к сотруднику с конкретным запросом и при взаимодействии с сотрудником банка клиент сообщает свои личные данные". Более того, у системы распознавания лиц могут случаться ошибки и в этом случае валидация персональных данных человеком может быть критичной, уточнил эксперт.