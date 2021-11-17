Банки начали внедрять идентификацию по лицу в офисах

Новости

Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры 14:25
Собянин: Загрузка коронавирусных больниц в столице уменьшилась на 1 тысячу коек 14:24
СК Беларуси оценил действия польских силовиков в отношении мигрантов 13:54
Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП 13:52
Кабмин направит почти 1,4 млрд рублей на помощь аграриям Дальнего Востока 13:40
"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу 13:37
Новорожденных в России будут проверять на СМА и еще 35 болезней 13:36
Обыски по делу о мошенничестве прошли у проректора и финдеректора РАНХиГС 13:36
Польша начнет строительство заграждения на границе с Беларусью 15 декабря 13:28
Андрей Бочкарев: В Москве построено с начала года почти 73 километра новых дорог 13:15
Лавров: РФ разделяет настрой Молдавии на развитие сотрудничества 13:07
Более 4,1 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации 13:03
Сергей Кравцов: Нам интересен узбекский язык и узбекская культура 13:03
Путин и глава "Аэрофлота" затрагивали тему QR-кодов 13:01
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии 12:58
Песков оценил прямой контакт Лукашенко с Евросоюзом 12:57
Музеи Крыма обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине 12:52
В Подмосковье топ-менеджер умер после возвращения с семьей из Египта 12:50
Задержан экс-глава департамента сельского хозяйства Севастополя 12:50
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека 12:43
Cкорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет 12:37
Президент Владимир Путин выступит на коллегии МИД 12:37
Москвичи редко берут из приютов черных кошек и котов 12:22
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети 12:21
Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве со следующей недели 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Банки начали внедрять идентификацию по лицу в офисах

Текст: Анастасия Алексеевских
Банки, входящие в топ-50 по активам, внедряют биометрическую идентификацию по лицу в офисах. Об этом их представители сообщили "Российской газете".
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Благодаря этому, россияне смогут сразу вступать в диалог с сотрудником, который уже понимает, какие продукты у него есть, а какие - могут быть нужны. Но при этом есть и определенные риски, отметили собеседники "РГ".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Банки удерживают на минимуме ставки по льготной ипотеке

Новую опцию внедряют Московский кредитный банк (МКБ) и "Ак Барс банк", рассказали "Российской газете" их представители.

"Мы готовимся к внедрению системы идентификации по лицу в наших устройствах в банкоматах и в терминалах, и на входе в офис, - рассказал "РГ" директор инновационных программ МКБ Александр Феденко. - Система позволит клиентам, приходя в отделение, уже вступать в диалог с сотрудником, который уже понимает, какие продукты у него есть, а какие - могут быть нужны. Мы уже проанализировали оснащенность инфраструктуры (достаточность системы видеонаблюдения, каналов, систем хранения видеоданных и т.п.), выбрали отделение, где будем проводить пилот, определились с технологиями "цифрового зрения" и машинного обучения, которые будем использовать. На первом этапе задача - оцифровать клиентский путь в допофисе с помощью "цифрового зрения", чтобы понять, какие здесь есть проблемы и резервы для улучшения качества обслуживания. Далее мы будем подключать технологии биометрической идентификации и real time marketing для реализации сценариев поведения клиентов, которые будут использовать в том числе сотрудники фронт-офисов для максимально точного предложения клиенту услуг и продуктов".

В пресс-службе "Ак Барс банка" уточнили, что используют собственную систему банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным - Face2.

"Алгоритмы Face2 позволяют с высокой точностью сопоставить человека, находящегося перед камерой со сканами документов из базы банка и вынести вердикт - один это человек или нет, - уточнили в банке. - При входе в офис установлен терминал электронной очереди. Если клиент уже сдал биометрию, то система его распознает и предложит персонализированные услуги".

Когда банки используют биометрическую идентификацию для дополнительной верификации клиента - это можно только приветствовать: алгоритмы обработки изображения лица действительно очень точно отличают человека, изображенного на фотографии в паспорте, от похожих на него людей, считает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. Такая верификация позволила бы снизить риски злоупотребления со стороны сотрудников банков, вступающих в сговор с мошенниками, уверен он.

Впрочем, пока сбор биометрических параметров россиян идет медленными темпами. По данным Банка России, к Единой биометрической системе (ЕБС) сейчас подключено 219 банков, собрано 213 тысяч биометрических образцов россиян. Для сравнения: число пользователей портала "Госуслуги" превышает 85 млн. Закон, принятый в 2020 году, обязал банки с универсальной лицензией передавать биометрические данные клиентов в ЕБС и предоставлять дистанционные услуги с проверкой клиента по лицу и голосу. Кроме того, расширились сфера действия биометрии и доступ к ЕБС. Данные могут получать не только банки, но и госучреждения, МФЦ, нотариусы, юридические лица и ИП. Правда, большинство его норм вступит в силу в 2022 году, причем банки попросили отсрочки до 2023 года, сообщала ранее "РГ".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Глава Минцифры анонсировал "большой разворот" по внедрению биометрии

Система распознавания лиц в режиме реального времени уже успешно внедряется в разных сегментах, где взаимодействие с клиентом является важным элементом, например, в ритейле, напомнил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея.

Однако важно критически оценить эффекты от подобной новации. "В ряде сценариев, особенно когда во взаимодействии с клиентом замешан сотрудник банка, система распознавания лиц может быть излишней, - подчеркнул Кривошея. - Например, если клиент уже обратился в отделение и у сотрудника есть персональные данные клиента, распознавание лица - лишний шаг, который может быть неэффективной инвестицией. Можно ввести данные в систему и получить подробный профиль клиента с персонализированными предложениями. Для этого, скорее, необходимо развивать системы персонализации, нежели машинного видения. И именно это отличает сценарий использования банковских услуг от других сегментов (в том числе ритейла): клиент сейчас обращается к сотруднику с конкретным запросом и при взаимодействии с сотрудником банка клиент сообщает свои личные данные". Более того, у системы распознавания лиц могут случаться ошибки и в этом случае валидация персональных данных человеком может быть критичной, уточнил эксперт.

Экономика Финансы Банки

Главное сегодня

Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
За сутки в России подтверждено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия снова сократила вложения в госдолг США
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт"
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах
Есть ли смысл платить за электроэнергию по разным тарифам днем и ночью