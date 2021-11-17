Банкиры и ЦБ продолжили дискуссию о дополнительных услугах для заемщиков

По словам президента АРБ Гарегина Тосуняна, дискуссия между банкирами и ЦБ стартовала с публикации изменений в закон о потребительском кредите, по которым обязательства по возмещению стоимости оказываемых третьими лицами - агентами банка - услуг переходят к кредитору (в начале осени АРБ направила в ЦБ запрос на эту тему).
Как уточнил Тосунян, на практике агенты банка могут помимо кредита, предлагать и другие дополнительные услуги - например, страховки, которые приобретаются за счет заемных средств и по которым с банком нет договорных отношений.
С 30 декабря 2021 года вступают в силу изменения в закон о потребительском кредите, по которым обязательства по возмещению стоимости оказываемых третьими лицами услуг переходят к кредитору (то есть если агент не исполняет обязанность по возврату денежных средств заемщику, заемщик вправе направить кредитору требование о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги), и кредитор должен их вернуть.
"Позиция Банка России об отсутствии правовых оснований у кредитора для отказа в возврате денежных средств за услуги третьих лиц понятна банкам, - уточнил Тосунян. - Она соответствует действующему законодательству. Тем не менее, вопрос о необходимости такого урегулирования возврата рассматриваемых денежных средств, при котором был бы сохранен баланс интересов всех сторон кредитного договора для предотвращения злоупотреблений как со стороны заемщиков, так и лиц, предоставляющих услуги, все-таки остается открытым".
Как уточнили в пресс-службе ЦБ, закон, который установил сквозной "период охлаждения" и закрепил право потребителя на возврат денег за проданные вместе с кредитом дополнительные услуги, вступит в силу 30 декабря 2021 (одновременно с законом о запрете на заранее проставленные кредитором в договорах галочки на согласие с дополнительными услугами).
"Заемщики получат возможность в течение 14 календарных дней отказаться от навязанных дополнительных услуг, закон будет способствовать не только защите прав потребителей, но и более тщательному выбору банками своих контрагентов - поставщиков дополнительных услуг, а также сокращению практики навязывания таких услуг", - уверены в Банке России.
Защитники прав потребителей поддерживают позицию ЦБ. "Банки не должны отказывать клиенту в возврате денег за дополнительную услугу, навязанную при получении кредита, если клиент не представил документы, подтверждающие факт навязывания", - считает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
"Возможно, разъяснение ЦБ подтолкнет банки к уточнению моделей продаж и более жестким требованиям к продаже дополнительных услуг третьими сторонами", - предположил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Более эффективно было бы внесение изменений в законодательство, которые прямо обязывали бы рынок возмещать потребителям средства, потраченные на такие услуги, считает Лазарева. Тогда навязывание станет не таким рентабельным и выгодным рынку, уточнила она.
"Причины продолжающихся практик навязывания, не смотря на серьезные усилия регулятора мы видим в том, что факт навязывания достаточно сложно зафиксировать и уж, тем более подтвердить, а позиция и рекомендации регулятора для банков не равны руководству к добросовестному поведению, - уточнила Лазарева. - Санкции за нарушения для банков не чувствительны. Приходя в банк, потребитель никак не рассчитывает и не готовится к тому, что менеджер, выполняя свой план от руководства по продаже страховок по жизни и здоровью, вынудит его застраховаться, чтобы "вероятность одобрения была выше, а процент ниже". Доказательств нет, а фактов нарушений множество. При этом если и следует наказание, то за выявленную практику, а не за каждый случай".