Банкиры и ЦБ продолжили дискуссию о дополнительных услугах для заемщиков

Дискуссия между банкирами и Банком России по поводу оказания банками заемщикам дополнительных услуг, которая началась летом этого года, вышла на новый уровень. Регулятор ответил на письмо Ассоциации российских банков (АРБ), где пояснил, что банки не должны отказывать клиенту в возврате денег за дополнительную услугу, навязанную при получении кредита, если он не предоставил документы, которые могут подтвердить наличие или отсутствие причины для отказа банка вернуть деньги (документ есть у "Российской газеты"). В АРБ считают, что дискуссия остается открытой. Эксперты также не уверены, что точка в вопросе поставлена, по их мнению, необходимы законодательные решения.

По словам президента АРБ Гарегина Тосуняна, дискуссия между банкирами и ЦБ стартовала с публикации изменений в закон о потребительском кредите, по которым обязательства по возмещению стоимости оказываемых третьими лицами - агентами банка - услуг переходят к кредитору (в начале осени АРБ направила в ЦБ запрос на эту тему).

Как уточнил Тосунян, на практике агенты банка могут помимо кредита, предлагать и другие дополнительные услуги - например, страховки, которые приобретаются за счет заемных средств и по которым с банком нет договорных отношений.

С 30 декабря 2021 года вступают в силу изменения в закон о потребительском кредите, по которым обязательства по возмещению стоимости оказываемых третьими лицами услуг переходят к кредитору (то есть если агент не исполняет обязанность по возврату денежных средств заемщику, заемщик вправе направить кредитору требование о возврате денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу за оказание такой услуги), и кредитор должен их вернуть.

"Позиция Банка России об отсутствии правовых оснований у кредитора для отказа в возврате денежных средств за услуги третьих лиц понятна банкам, - уточнил Тосунян. - Она соответствует действующему законодательству. Тем не менее, вопрос о необходимости такого урегулирования возврата рассматриваемых денежных средств, при котором был бы сохранен баланс интересов всех сторон кредитного договора для предотвращения злоупотреблений как со стороны заемщиков, так и лиц, предоставляющих услуги, все-таки остается открытым".

Как уточнили в пресс-службе ЦБ, закон, который установил сквозной "период охлаждения" и закрепил право потребителя на возврат денег за проданные вместе с кредитом дополнительные услуги, вступит в силу 30 декабря 2021 (одновременно с законом о запрете на заранее проставленные кредитором в договорах галочки на согласие с дополнительными услугами).

"Заемщики получат возможность в течение 14 календарных дней отказаться от навязанных дополнительных услуг, закон будет способствовать не только защите прав потребителей, но и более тщательному выбору банками своих контрагентов - поставщиков дополнительных услуг, а также сокращению практики навязывания таких услуг", - уверены в Банке России.

Защитники прав потребителей поддерживают позицию ЦБ. "Банки не должны отказывать клиенту в возврате денег за дополнительную услугу, навязанную при получении кредита, если клиент не представил документы, подтверждающие факт навязывания", - считает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Возможно, разъяснение ЦБ подтолкнет банки к уточнению моделей продаж и более жестким требованиям к продаже дополнительных услуг третьими сторонами", - предположил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Более эффективно было бы внесение изменений в законодательство, которые прямо обязывали бы рынок возмещать потребителям средства, потраченные на такие услуги, считает Лазарева. Тогда навязывание станет не таким рентабельным и выгодным рынку, уточнила она.

"Причины продолжающихся практик навязывания, не смотря на серьезные усилия регулятора мы видим в том, что факт навязывания достаточно сложно зафиксировать и уж, тем более подтвердить, а позиция и рекомендации регулятора для банков не равны руководству к добросовестному поведению, - уточнила Лазарева. - Санкции за нарушения для банков не чувствительны. Приходя в банк, потребитель никак не рассчитывает и не готовится к тому, что менеджер, выполняя свой план от руководства по продаже страховок по жизни и здоровью, вынудит его застраховаться, чтобы "вероятность одобрения была выше, а процент ниже". Доказательств нет, а фактов нарушений множество. При этом если и следует наказание, то за выявленную практику, а не за каждый случай".