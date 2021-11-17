Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября

Беларусь прекратит поставлять электроэнергию на Украину с 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минэнерго.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении ведомства.

Там также указано, что возможность возобновления поставок электроэнергии на Украину "будет рассматриваться с учетом технических возможностей".

Напомним, Беларусь возобновила коммерческие поставки электроэнергии шестого ноября. График был сформирован с учетом имеющихся технических возможностей.