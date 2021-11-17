Белорусский фильм "Гены Гены" получил в России три награды

Фильм белорусского режиссера Елизаветы Трусевич "Гены Гены" получил три главных награды Международного кинофестиваля "Зилант" в Казани. Художественным руководителем проекта выступил выдающийся российский режиссер Владимир Хотиненко, отмеченный за фильм "Поп" специальным призом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Елизавета Трусевич успешно окончила сценарный факультет ВГИКа и режиссерский факультет Академии Никиты Михалкова.

- Чтобы сделать великий фильм, - считает Елизавета, - необходимы три простые вещи: сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Но хороший сценарий нужен не только в кино, но и на телевидении. И даже в компьютерных играх.

Фильм Елизаветы Трусевич "Семицветик" удостоен многих призов различных кинофестивалей. В одной из ролей в нем снялась народная артистка РСФСР, лауреат премии Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Светлана Немоляева. Картина включена в список лент, рекомендованных для показа в российских школах.

В Москве удалось найти Наташу Ростову, преподавателя философии в МГУ

- Многие герои "Семицветика" пришли из моего детства, - рассказывает Елизавета. - Я училась в "театральной" школе в Гродно, и все, кто эту школу оканчивал, вспоминают нашего учителя истории Сергея Николаевича, которого все почему-то звали просто Сырник.

Дебютным фильмом Елизаветы Трусевич стала лента "Герои нашего времени". Она о наших современниках, являющихся однофамильцами известных литературных героев. Так, в Москве удалось найти Наташу Ростову, преподавателя философии в МГУ, продавщицу Анну Каренину, бухгалтера Ивана Царевича, летчика Владимира Дубровского, певицу Татьяну Ларину, бизнесмена Андрея Болконского. Главная тема фильма - русский менталитет. Как сказала Наташа Ростова: "Русские шли к Богу, а пришли к Тихому океану... Поэтому она такая и огромная, Россия".