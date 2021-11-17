Без жира и плесени: основные правила питания для здоровья печени

Печень помогает организму справляться с токсинами и вредными веществами, но и ей самой нужна защита. Китайское издание "Sina" перечислило группы продуктов, которые угрожают здоровью печени.

Как отмечается, довольно часто болезни печени не проявляют себя на ранних стадиях из-за отсутствия болевых рецепторов. Людям, страдающим от заболеваний печени, необходимо уделять своему питанию особое внимание, чтобы не усугубить ситуацию. Правильный же рацион поможет поддержать печень.

Печень отвечает за расщепление алкоголя, и его употребление противопоказано при заболеваниях этого органа. Алкоголь может не только усугубить состояние, но и стать причиной развития некоторых болезней. Стоит воздерживаться от острой пищи и блюд, раздражающих пищеварительный тракт. Острое вызывает выброс избытка желудочной кислоты и может повлиять на усвоение питательных веществ, серьезно увеличив нагрузку на печень.

Лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием жиров. Печень отвечает за метаболизм холестерина, а жирные продукты чрезмерно ее нагружают. При болезнях этого органа рекомендуется ограничить употребление не только жирных блюд, но также богатых холестерином мясных субпродуктов и яичного желтка.

Не стоит рисковать здоровьем, употребляя заплесневелые продукты. Как сообщает "Sina", в некоторых из них могут содержаться вещества, способные вызвать некроз клеток печени и даже запустить злокачественные процессы.

Чтобы поддержать печень, рекомендуется придерживаться принципов здорового питания и включить в рацион побольше свежих фруктов и овощей. Еще один важный момент - необходимо пить достаточно жидкости. Кроме воды, пользу печени принесет слабо заваренный зеленый чай, который содержит много антиоксидантов, помогает снизить давление и уровень холестерина в крови. Но при заболеваниях печени чай можно пить только после еды.