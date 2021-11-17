Новости

В Минтруде рассказали, чем соцконтракт отличается от пособий 17:28
Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину 17:19
"Она сама должна была платить": Кехман про Бузову во МХАТе 17:19
Пашинян: Ереван предлагает Баку подписать мирный договор 17:15
Скончался последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов 17:05
Путин встретится с Мирзиёевым 19 ноября 16:48
Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус 16:42
В России создают тест-систему для диагностики СМА у младенцев 16:39
В Литве подсчитали, во сколько стране обошелся год содержания Тихановской 16:35
Банк России увидел риски неурожая и роста цен в 2022 году 16:32
Губернатор Подмосковья назвал число пациентов, подключенных к ИВЛ 16:17
Без жира и плесени: основные правила питания для здоровья печени 16:15
Андрей Бочкарев: В районе Басманный по программе реновации переселят 3,5 тысячи жителей 16:13
Программа студенческого туризма продлена на 2022 год 16:08
Путин пожелал успехов в генетическом виноделии 16:07
Патрушев и Вольфович обсудили Военную доктрину Союзного государства 16:04
Ученые нашли связь между высоким давлением и дефицитом одного витамина 16:03
МХАТ снял с репертуара спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 15:56
В Москве начали оцифровку всех дорог 15:56
Путин: Потенциал сотрудничества России и Узбекистана не исчерпан 15:52
Рафик Загрутдинов: Пандемия не скажется на сроках переселения по программе реновации жилья 15:38
Госдума приняла в I чтении законопроект о праве РФ на "золотую акцию" 15:36
Эксперты подтвердили применение Польшей химических веществ на границе 15:30
Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию 15:24
Эксперты подсчитали, сколько автопроизводители зарабатывают в секунду 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
Федермессер: Нарушение этики в отношениях "врач-больной" - это бич медицины
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
17.11.2021 16:15
Рубрика: Общество

Без жира и плесени: основные правила питания для здоровья печени

Текст: Евгения Думанская

Печень помогает организму справляться с токсинами и вредными веществами, но и ей самой нужна защита. Китайское издание "Sina" перечислило группы продуктов, которые угрожают здоровью печени.

Фото: iStock
Всего одна ложка: популярная приправа поможет снизить холестерин и сахар

Как отмечается, довольно часто болезни печени не проявляют себя на ранних стадиях из-за отсутствия болевых рецепторов. Людям, страдающим от заболеваний печени, необходимо уделять своему питанию особое внимание, чтобы не усугубить ситуацию. Правильный же рацион поможет поддержать печень.

Печень отвечает за расщепление алкоголя, и его употребление противопоказано при заболеваниях этого органа. Алкоголь может не только усугубить состояние, но и стать причиной развития некоторых болезней. Стоит воздерживаться от острой пищи и блюд, раздражающих пищеварительный тракт. Острое вызывает выброс избытка желудочной кислоты и может повлиять на усвоение питательных веществ, серьезно увеличив нагрузку на печень.

Лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием жиров. Печень отвечает за метаболизм холестерина, а жирные продукты чрезмерно ее нагружают. При болезнях этого органа рекомендуется ограничить употребление не только жирных блюд, но также богатых холестерином мясных субпродуктов и яичного желтка.

Не стоит рисковать здоровьем, употребляя заплесневелые продукты. Как сообщает "Sina", в некоторых из них могут содержаться вещества, способные вызвать некроз клеток печени и даже запустить злокачественные процессы.

Чтобы поддержать печень, рекомендуется придерживаться принципов здорового питания и включить в рацион побольше свежих фруктов и овощей. Еще один важный момент - необходимо пить достаточно жидкости. Кроме воды, пользу печени принесет слабо заваренный зеленый чай, который содержит много антиоксидантов, помогает снизить давление и уровень холестерина в крови. Но при заболеваниях печени чай можно пить только после еды.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин указал обозначить пределы допустимого в генетике
Попова рассказала, кого обязательно будут тестировать на коронавирус
Песков заявил об ошибке в расчете срока пандемии
Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации
Кабмин обновил перечень районов Крайнего Севера
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать