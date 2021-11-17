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17.11.2021 08:55
Рубрика: В мире

Безработных в Литве за отказ от работы лишат медицинской страховки

Текст: Надежда Ермолаева

В Литве безработных, несколько раз отказавшихся от предлагаемой им работы, ограничат в правах: их лишат медицинской страховки, дающей право на получение бесплатных медицинских услуг. Как сообщает прибалтийский портал Delfi, министерство социальной защиты и труда республики уже начало готовить реформу Службы занятости.

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Глава министерства Моника Навицкене пояснила, что цель реформы - вернуть на рынок труда как можно больше людей. "Дать им возможность переквалифицироваться, работать, зарабатывать. Но также важно снизить возможность злоупотребления ситуацией для тех, кто регистрируется в Службе занятости и работает "в тени", - сказала министр.

Согласно идеи соцмина, статус безработных смогут получить только те литовцы, кто готов искать работу. Человека лишат статуса безработного, если он без уважительной причины два раза в течение полугода отвергнет предложенную ему работу. Такой человек получит новый статус: безработный, который не готов к участию в рынке труда. В новом статусе он уже не сможет получать бесплатное медицинское обслуживание.

Как отмечают эксперты, Литва таким образом намерена бороться с теми безработными, которые работают "в тени" и не платят налоги, но пользуются льготами и выплатами для безработных.

Ожидается, что проект реформы Службы занятости будет готов к осени и зимой поступит на рассмотрение Сейма.

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